Max Verstappen net geen podiumplek in Bahrein

In de Eredivisie heeft Ajax een zwaarbevochten overwinning geboekt op PSV. Ondanks dat het bijna de hele tweede helft met een man minder speelde, sleepte het een 3-1 overwinning uit de brand.

De harde kern van de Amsterdammers had van te voren de andere fans aangespoord om er een hete middag van te maken. De befaamde Champions League-sfeer, die moest benaderd worden. Want Ajax stijgt dit jaar boven zichzelf uit als het op Europese wedstrijden aankomt. Een niveau dat ze in de Eredivisie eigenlijk amper wisten te reproduceren. Qua intensiteit leek het begin er op, maar de precisie ontbrak, waardoor PSV zich eigenlijk heel makkelijk in de wedstrijd kon voetballen. Toch hielp de koploper Ajax in het zadel, toen Daniel Schwaab en Jeroen Zoet elkaar in de wegliepen bij een scherpe voorzet van Ziyech. Met zijn eigen goal was Schwaab de enige PSV’er die doelgevaar stichtte, want André Onana hoefde voor rust geen een keer op te treden. Veel kansen voor de thuisploeg waren er echter ook niet in een moeizame eerste helft.

Kantelpunt