Avonden van de waarheid voor Barney en z’n army

Hij zal in Rotterdam Ahoy harder toegezongen worden dan ooit. Maar dart Raymond van Barneveld woensdag en donderdag zijn allerlaatste Premier League-wedstrijden?

‘Avonden van de waarheid’, Raymond van Barneveld speelde er al zoveel. Die vijf keer toen hij wereldkampioen werd, om er maar een paar van zijn imposante carrière te noemen. Woensdag en donderdag 27 en 28 maart speelt de man die darten in ons land op de kaart zette heel andere avonden van de waarheid. Rotterdam Ahoy zal met twee keer tienduizend toeschouwers, waaronder het overgrote deel zich als Oranje-supporter onder de Barney Army zal scharen, trillen op z’n grondvesten. Van Barneveld speelt er zijn laatste Premier League-wedstrijden op vaderlandse bodem (hij stopt na dit jaar met darten). Een doemscenario ligt echter in het verschiet: het kunnen zijn állerlaatste Premier League-potjes zijn. De man die dat kan veroorzaken heet… Michael van Gerwen.

Premier League

Een demonstratie-competitie, dat is de Premier League simpel gesteld. Wel een ‘demonstratiegevalletje’ van zestien weken overigens. In Engeland, Ierland, Schotland, Noord-Ierland, Duitsland (Berlijn) en Nederland (Rotterdam). Sinds 2005 worden de beste tien spelers van de PDC (Professional Darts Corporation) uitgenodigd om het zestien donderdagen lang tegen elkaar op te nemen. Onderweg vallen de twee laagst geklasseerde darters af en spelen er acht verder tot een finaleavond in The O2 Arena in Londen. De winnaar van 2019 krijgt 250.000 Britse ponden (bijna 300.000 euro) op z’n bankrekening bijgeschreven. Raymond van Barneveld won vijf jaar gelden, Michael van Gerwen de laatste drie edities.

Barney met z’n tegenstander van donderdag, Michael van Gerwen. / Marco de Swart | ANP

Ahoy

In 2016 streek het Premier League-circus voor het eerst in Rotterdam Ahoy neer. De avond was in no-time uitverkocht en zelfs buitenlandse dartssterren waren verbaasd over de fantastische sfeer. Vorig jaar kreeg Ahoy door een eerdere afgelasting twee avonden om te organiseren. Dat beviel de PDC zo goed, dat ook dit jaar twee wedstrijddagen achter elkaar worden gespeeld. De resultaten van Raymond van Barneveld tot nu toe in Rotterdam: 6-6 tegen Peter Wright (2016), 7-2 tegen Gary Anderson (2017), 7-3 tegen Simon Whitlock (2018) en 7-5 tegen Michael van Gerwen (ook 2018). De statistieken in eigen huis, Barney noemt het zelfs ‘thuis’, zijn dus gunstig.

Eén afvaller

Gunstige cijfers of niet, de cijfers van het huidige Premier League-seizoen zijn voor Van Barneveld slecht. Hij staat namelijk onderaan, met vier punten één puntje achter de Brit Michael Smith. Donderdagavond heet de negende speelronde in Ahoy Judgement Night, omdat de laagst genoteerde darter afvalt voor de rest van de competitie. Normaal zijn dat twee namen. Kort voor week 1 meldde een van de titelfavorieten Gary Anderson uit Schotland zich met een rugblessure echter af. Zijn plek wordt wekelijks ingenomen door een lokale gastspeler. In Rotterdam zijn dat woensdag Dimitri van den Bergh (België) en donderdag Jeffrey de Zwaan.

Doemscenario

Barney treft Michael Smith niet en dat is jammer. Wint de Engelsman beide avonden, dan is het voor onze dartheld sowieso voorbij. Met gelijke spelen, een enkele winst en twee zeges van Van Barneveld zijn er allerlei scenario’s mogelijk. Een regelrecht doemscenario is er ook. Verliest Barney woensdag van Daryl Gurney (Noord-Ierland), dan wacht donderdag een bizar duel. Niemand minder dan Michael van Gerwen zal zijn bijnaam sloopkogel waar kunnen maken. Hij kan er dan voor zorgen om Van Barneveld de genadeklap te geven. Wil Van Gerwen dat? Ja. Die heeft na twee verliespartijen in Ahoy in 2018 iets goed te maken en zal Van Barneveld, hoeveel respect hij ook voor de topper uit Den Haag heeft, geen leg cadeau geven.

Geeft Van Gerwen Barney de genadeklap? / Koen van Weel | ANP

Barney Army

Welk scenario het ook wordt, de sfeer zal in Ahoy ongekend zijn. Raymond van Barneveld ligt in scheiding met zijn vrouw Sylvia en zit niet in de gemakkelijkste fase van zijn leven. Nu dat bekend is, lijkt hij de laatste weken wel wat ‘losser’ te darten. Alsof er iets van hem afgevallen is. De Barney Army zal hem omarmen, hoe het ook afloopt. Wie eerdere Premier League-edities in Rotterdam zag, weet dat er kippenvelmomenten zullen zijn. Raymond van Barneveld zal weer met de armen wijd, zoals op de foto boven dit stuk, in ‘zijn’ Ahoy staan. Toegezongen, voor de allerlaatste keer.

Beide avonden zijn live op RTL 7 te zien, vanaf 19.30 uur.

Programma

De wedstrijden in Ahoy op volgorde van spelen:

Woensdag

Gerwyn Price – Michael Smith

James Wade – Dimitri van den Bergh

Rob Cross – Mensur Suljovic

Peter Wright – Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld – Daryl Gurney

Donderdag

Daryl Gurney – Mensur Suljovic

Peter Wrigth – Gerwyn Price

Rob Cross – Jeffrey de Zwaan

Raymond van Barneveld – Michael van Gerwen

James Wade – Michael Smith