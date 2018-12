Wat moet Feyenoord doen om PSV te kloppen?

Dankzij dertien zeges in evenveel wedstrijden en een prachtig doelsaldo van 46-5 is PSV de even trotse als onaantastbare koploper van de Eredivisie. Al weken stellen voetbalkenners de vraag wie in hemelsnaam dit PSV kan stoppen. Zelfs Ajax werd twee maanden geleden in Eindhoven met groot gemak opgerold: 3-0. Mede door die zege heeft PSV nu al een voorsprong van vijf punten opgebouwd ten opzichte van de Amsterdammers.

Zondag staat in De Kuip de ontmoeting tussen Feyenoord en PSV op het programma. Voetbalminnend Nederland, met uitzondering van de PSV-fans, hoopt op een overwinning van Feyenoord. Maar zijn de Rotterdammers daar wel toe in staat? De formatie van Giovanni van Bronckhorst heeft dit seizoen bepaald nog geen indruk gemaakt. Wat moet de trainer doen om tóch een kans te maken tegen de koploper? We vroegen het aan drie analisten.

Mario Been

„Nadat wij in het seizoen 2010/2011 met 10-0 hadden verloren in Eindhoven, hoefde ik weinig tegen mijn spelers te zeggen in de aanloop naar de terugwedstrijd in De Kuip. Het enige dat ik ze mee gaf was dat ze de vernedering moesten rechtzetten, als ze een beetje gevoel in hun donder hadden. Wij wonnen met 3-1, waardoor PSV geen kampioen werd. Maar wat ik vooral wil benadrukken is hoe belangrijk het stadion is. Het team was nagenoeg hetzelfde. De ene keer verloren we met 10-0 en de andere keer waren we te sterk voor PSV. In die Kuip kunnen gewoon heel gekke dingen gebeuren. Dat heb ik als speler meerdere keren meegemaakt en later ook als trainer. Maar daar moeten de spelers zelf voor zorgen, dat gaat niet zomaar vanzelf. Feyenoord moet het gevecht aangaan met PSV, zodat de achterban de ploeg naar ongekende hoogte tilt. Het veldspel van Feyenoord is dit seizoen niet al te best, dus ik ben bang dat ze het echt van de sfeer moeten hebben. Die kan écht magisch zijn. PSV heeft trouwens genoeg uitwedstrijden gespeeld die ze heel moeizaam wonnen, dus het is geen uitgemaakte zaak dat ze die drie punten even komen ophalen in Rotterdam. Zeker als Robin van Persie fit genoeg is om te spelen, maakt Feyenoord een kans. Hij is een klasse apart en weet wat ervoor nodig is om grote wedstrijden te beslissen. Daarom denk ik dat de Feyenoorders er zondag zullen staan en in staat zijn om de wedstrijd te winnen.”

Youri Mulder

„Voor FC Twente heb ik ooit Nicolai Jørgensen bekeken, toen hij nog in Denemarken speelde. Toen speelde hij op 10 en dat is wat mij betreft ook een goede optie in de wedstrijd tegen PSV, zodat Robin van Persie in de punt van de aanval kan spelen. Dat was in de Johan Cruijff Arena ook een beetje de bedoeling, volgens mij, maar toen viel dat plan al na een paar minuten in duigen vanwege die rode kaart voor Jeremiah St. Juste. Tegen PSV moet er iets loskomen bij de spelers waardoor ze het gevoel krijgen dat het de Wedstrijd van het Jaar is. Maar dan moeten ze er niet op dezelfde manier mee omgaan als in Amsterdam, want ook Jens Toornstra had al vroeg een rode kaart moeten krijgen. Feyenoord had geen idee hoe ze het moesten aanpakken en liep alleen maar te schoppen. Tja, daar win je geen wedstrijden mee. Dat moeten ze zondag dus vooral niet weer doen. Met spelers als Van Persie, Steven Berghuis, Jordy Clasie en Tonny Vilhena zou je denken dat Feyenoord over voldoende kwaliteit beschikt om het PSV lastig te maken. Maar PSV’ers als Steven Bergwijn en Hirving Lozano zijn heel erg moeilijk te verdedigen, vooral als ze naar binnen trekken. Dat zullen ze komende zondag ook weer doen, dus moet Feyenoord het centrum heel goed weten te verdedigen. Alles bij elkaar opgeteld geef ik ze 25 tot 50 procent kans om PSV te kloppen.”

Aad de Mos

„Ik ben trainer geweest van zowel Ajax als PSV. Vanuit Amsterdam kwamen we altijd met de borst vooruit naar De Kuip en zetten we heel vaak een goed resultaat neer. Bij PSV was dat op de een of andere manier een compleet ander verhaal. Zodra we met de bus over de Moerdijkbrug kwamen, sloop de angst erin. Dat zijn van die onverklaarbare dingen in het voetbal… Geen idee hoe het kwam, maar ik voelde het wel in de kleedkamer. De schrik zat er altijd goed in. Daarom geef ik Feyenoord komende zondag zéker een kans om te winnen van PSV. Ze moeten de wedstrijd benaderen zoals Ronald Koeman dat altijd deed: in zo’n grote wedstrijd de tegenstander bij de strot grijpen en dat proberen 45 tot 60 minuten vol te houden. In die periode moet je het verschil maken en op voorsprong komen. Aan de andere kant moet je voorkomen dat je in het mes loopt van de snelle Bergwijn en Lozano. Maar Feyenoord heeft geen keuzen. Het is zo’n beetje de laatste kans om nog iets van het seizoen te maken. Tot nu toe hebben ze belabberde wedstrijden afgeleverd, dus het publiek wil nu zien dat ze er vol voor gaan. Dan krijg je automatisch die twaalfde man achter je. Ook daar kan Feyenoord het verschil maken.”