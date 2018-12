NK Tegenwindfietsen, een andere tak van sport

We hebben een krantenknipsel mee naar Zeist genomen voor Memphis Depay. Het is een indrukwekkend lijstje dat afgelopen maandag in De Telegraaf stond. ‘Memphis Depay in rijtje met iconen’ staat erboven. Het gaat over voetballers met het hoogste rendement in het kalenderjaar 2018. Luis Suárez staat met 24 doelpunten en 15 assists bovenaan. Daarna volgen Lionel Messi (28/11) en Cristiano Ronaldo (30/8). Op de vierde plaats prijkt de naam van de aanvaller van Olympique Lyon: 16 doelpunten en 12 beslissende voorzetten.

Een prachtig rijtje om deel van uit te maken, zou je denken. „Het is een teken dat het goed met me gaat en daar ben ik happy mee”, zegt de 42-voudig international van Oranje. „Maar het is niet zo dat ik er heel erg van kan genieten. 2018 is bijna afgelopen, maar het seizoen is nog lang. Dit is maar één jaar. Ik moet dit vast zien te houden. Ergens komen is gemakkelijker dan er blijven.”

WhatsApp