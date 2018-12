Kruijswijk: ‘Tour-podium tastbaarder dan ritzege'

Wielergek Nederland stond afgelopen zomer juichend op de banken. Niet alleen vanwege Tom Dumoulin, maar ook dankzij Steven Kruijswijk en zelfs een Sloveen: Primoz Roglic. LottoNL-Jumbo (dat verdergaat als Jumbo-Visma) liet zien bij de allerbeste wielerploegen ter wereld te horen, zoals tijdens de gouden Rabobank-dagen, maar het heeft wat voeten in aarde gehad.

,,2015 was gewoon een rampseizoen”, zo geeft coach Merijn Zeeman ruiterlijk toe. Het was het eerste jaar met de sponsoren LottoNL-Jumbo, waarin de teller op zes schamele zeges bleef steken. ,,We waren nergens en werden overal weggereden. Toen zijn we heel kritisch naar onszelf gaan kijken en hebben we echt op een rijtje gezet: wat is nodig om een topploeg te worden? Uit dat proces hebben we heel veel lol gehaald en we hebben er ook heel veel energie in gestoken. In 2016 zag je al langzaam verbetering en dat hebben we daarna steeds verder ontwikkeld.”

Stapje erbij

Met dat proces evolueert Steven Kruijswijk mee. Hoewel hij inmiddels 31 jaar is, lijkt de groei er nog steeds niet uit. ,,Afgelopen jaar was mijn beste seizoen”, vertelt de Brabander, die voorlopig als enige Nederlander in alle drie de grote rondes top vijf heeft gereden. ,,Elk jaar heb ik tot nu toe een stapje erbij kunnen zetten. Ik hoop dat nu weer te doen en te kijken of ik in de Tour de France naar het podium kan. Hopelijk zit er fysiek nog iets meer in.”

Dat hij nu nog groeiende is, doet de vraag rijzen of hij tijdens zijn jonge jaren wel alles eruit heeft gehaald, wat er in zat. Toch zijn er ook rollen waarin hij zichzelf echt heeft moeten ontdekken. ,,Ik ben de voorbije jaren zeker gegroeid als kopman en leider van het team. Ik heb daarin best moeten zoeken. Wat zeg je wanneer, hoe zeg je het en tegen wie?” Zeeman gaf aan dat hij vooral genoot van de manier waarop Kruijswijk zich manifesteerde in de teambus tijdens de voorbije Vuelta. ,,Maar dat was weer een heel ander team dan ik in de Tour om mij heen had”, stelt Kruijswijk. ,,In de Tour zit je met Robert (Gesink, red.), die hoef ik bijna niet te vertellen wat hij moet doen. Het team in de Vuelta bestond uit veel meer jongere jongens en had meer leiding nodig.”

Wereldkampioenen onder de indruk

De Tour zorgde voor een ommezwaai. Niet zozeer binnen het team, maar wel wat betreft de publieke opinie. En ook in het peloton wordt er anders tegen de Jumbo’s aangekeken. Dat roepen de renners zelf al een tijdje en deze transferperiode werd dat inderdaad bevestigd door het aantrekken van Wout Van Aert, Tony Martin en Laurens De Plus. Drie renners met wereldtitels op hun palmares. Ondanks die status maakt Van Aert kennis met een ander soort professionaliteit bij z’n nieuwe team. ,,Ik was heel verbaasd over hoe de ploeg werkt, over hoe ze met details bezig zijn op verschillende vlakken. Dat is nieuw voor mij.” En ook De Plus – die van Quick-Step Floors, dé succesploeg van 2018, komt - is onder de indruk. ,,We hebben hier bijvoorbeeld een ‘food coach’. Elke dag krijg ik een menu met wat ik moet kopen en eten. Team Sky heeft dat ooit gedaan met Bradley Wiggins. Hier doen ze dat met de hele ploeg.”

Ook lijken alle renners voor dit jaar al precies te weten wat hun koersschema is. ,,Ik ken mijn programma nu al van januari tot oktober”, verklapt De Plus. De volledige selectie van Giro circuleert al rond en tussen neus en lippen door kom je ook al achter flink wat namen van de Tour-ploeg. ,,Die zal niet heel veel verschillen van afgelopen jaar”, denkt Kruijswijk. ,,Voor Dylan (Groenewegen, red.) gaan er waarschijnlijk twee man mee, het zou goed kunnen dat dat weer Amund en Timo (Grøndahl Jansen en Roosen, red.) zijn.” Verder lijken ook George Bennett, Martin, Gesink en Roglic zich op te mogen maken voor de Tour, waarmee alle acht plekken de plekken al zijn ingevuld.

,,Primoz heeft als eerste grote doel de Giro, dus het is afwachten hoe hij in de Tour terechtkomt”, vertelt Kruijswijk. ,,Het wordt voor hem de eerste keer dat hij twee grote rondes in een seizoen rijdt. Maar iemand met zijn kwaliteiten moet dan nog altijd voor ritzeges kunnen gaan. Dat heeft hij in het verleden ook al bewezen.” Kruijswijk heeft in tegenstelling tot zijn ploeggenoot die Tour-etappe nog niet binnen. Toch is dat niet zijn grote droom. ,,Een derde plek zonder rit of vierde met? Dan kies ik toch voor die podiumplek in de Tour. Dat heeft voor mij iets tastbaarders.”