Golden Boy Matthijs de Ligt kon prijs 'niet geloven'

Matthijs de Ligt heeft de Golden Boy Award in de wacht gesleept en mag zich nu mondiaal voetbaltalent van het jaar noemen. Dat heeft de Italiaanse sportkrant Tuttosport bekend gemaakt, doordat ze De Ligt maandag op de voorpagina hadden staan.

De sportkrant is al zestien jaar de organisatie achter de verkiezing. Er kon door sportjournalisten gestemd worden op genomineerden en uiteindelijk kwam De Ligt als winnaar uit de bus.

Eerste Nederlander sinds 2003

Ajacied De Ligt volgt Kylian Mbappé op, de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain die met zijn land de wereldtitel veroverde. Het aantal Nederlandse talenten dat de award ooit heeft gekregen is karig, dat was namelijk alleen Rafael van de Vaart. Hij kreeg de prijs in 2003, tijdens de eerste editie van deze prijs. De middenvelder speelde toen ook bij Ajax. Justin Kluivert (AS Roma) stond op de derde plek voor de award dit jaar.

De lijst met winnaars is indrukwekkend; onder andere Rooney, Pogba en Messi staan erop. „Ik ben heel trots op deze prijs", zegt De Ligt dan ook in reactie op de website van Ajax. „Als je kijkt naar wie de award allemaal hebben gewonnen in het verleden... Ik kon het eigenlijk niet geloven."

„Ik kijk tegen heel veel van die spelers op", vertelt De Ligt. „Maar naar Messi toch wel het meest: iedereen weet wat voor invloed hij heeft gehad op het voetbal. Ik ben enorm trots dat ik met hem op hetzelfde lijstje sta."

Hij is erg blij met de award / ANP

Wie is Matthijs de Ligt?

De Ligt werd op zijn negende al gescout door Ajax en is de eerste verdediger die deze prijs wint. Dat maakt het voor hem nog specialer, want „verdedigers staan niet snel in de picture". De Ligt speelt al sinds 2009 bij de jeugdopleiding van Ajax en werd in 2016 uitgeroepen tot Talent van de Toekomst. Op 21 september 2016 maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut in Ajax 1, dat was tegen Willem II. In die wedstrijd wist hij direct te scoren en liet hij zo'n sterke indruk achter, dat hij niet veel later in de basis stond.

Inmiddels is hij aanvoerder, speelde hij 89 wedstrijden als Ajacied en 13 interlands voor Oranje. Daarmee is hij nu al de tiener met de meeste interlands in de historie van het Nederlands elftal, en daar komen er vermoedelijk nog een paar bij.

Ook dit seizoen is hij sterk bezig in het rood-wit. Tot nu toe kwamen 94 procent van zijn passes aan, ook won hij 64 procent van zijn verdedigende duels. Hij droeg bovendien ook aanvallend zijn steentje bij en scoorde al drie goals.

De manager/begeleider van De Ligt is oud-verdediger Barry Hulshoff, die zelf 283 duels voor Ajax uitkwam en 13 keer voor het Nederlands elftal speelde.

De negentienjarige heeft al sinds 2014 een relatie met Annick Diekman, die hockeyt bij HC Athena.