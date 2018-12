'De Ligt wilde toen al anderen beter laten spelen'

's Werelds grootste voetbaltalent: Golden Boy 2018. Die titel draagt Matthijs de Ligt sinds maandag met zich mee. De verdediger werd tot een Golden Boy gevormd bij Ajax op de Toekomst. Tijdens die periode zat hij op school in Amsterdam-Zuid op het Sint-Nicolaaslyceum en ook daar maakte hij indruk.

Gymleraar Joran Schalkwijk had De Ligt een jaar in zijn klas en vooral zijn volwassenheid is hem bij gebleven. „Hij was vijftien jaar en zat toen in de derde. Hij speelde met enorm veel vertrouwen en anderen die minder goed waren in sport probeerde hij beter te laten spelen door de bal gewoon naar hen over te spelen en ze in het spel te betrekken. Hij was nooit bezig te laten zien dat hij de beste was. Dat was niet alleen met voetbal zo, maar ook met basketbal bijvoorbeeld. Je zag al dat hij het in zich had om aanvoerder te worden.”

Bewuste overstap

Die volwassenheid liet De Ligt ook al buiten het veld merken. „Hij koos er na dat jaar voor om van het atheneum naar de havo te gaan, zodat hij zich meer kon focussen op zijn voetbalcarrière. Ik denk dat hij wel slim genoeg was om op het atheneum te blijven, maar die keuze maakte hij heel bewust. Of hij nu ook al de keus heeft gemaakt voor waar hij komend seizoen speelt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet of hij zover vooruit denkt.”

„Toen hij als zeventienjarige zijn debuut maakte, wist ik wel direct: ‘Dat is Matthijs. Die heb ik in mijn klas gehad’”, vervolgt Schalkwijk. „Ik keek af en toe samenvattingen van de jeugd van Ajax, dus ik wist dat hij er aan kwam. Maar het is niet zo dat ik hem alleen maar had onthouden doordat hij bij Ajax speelde. Een jaar lager dan hij zat nog een jongen die in de Ajax-jeugd speelde en eerlijk gezegd zou ik je niet meer kunnen vertellen hoe hij heet. Die was veel meer met zichzelf bezig en wilde vooral laten zien hoe goed hij was. De Ligt was veel socialer. Hij vroeg ook altijd aan ons: ‘Hoe gaat het met u?' 'Hoe was uw weekend?’”