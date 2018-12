Daverend succes voor Fortuna Sittard in De Kuip

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft bij de WK kortebaan in Hangzhou haar tweede wereldtitel veroverd. De 28-jarige Groningse was vrijdag de beste op de 50 meter vlinderslag, een dag eerder had ze al de 100 meter vrije slag gewonnen. 'Kromo' zwom in het Chinese 25 meterbad naar het goud in een Nederlands record van 24,47 seconden. Ze had dat record vorige maand in Tokio aangescherpt tot 24,51.

Al bij de start een voorsprong

Maaike de Waard eindigde als vijfde in 25,32. Kromowidjojo kreeg op het podium gezelschap van Holly Barratt uit Australië (24,80) en de Amerikaanse Kelsi Dahlia (24,97). Bij afwezigheid van de Deense Jeanette Ottesen, die twee jaar geleden in Windsor wereldkampioene kortebaan werd op de 50 vlinder, en Sarah Sjöström uit Zweden was de zwemster uit Sauwerd de favoriete voor het goud. Kromowidjojo maakte haar status opnieuw waar.