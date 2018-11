Van de Sanden: Fijn dat ze in hun broek schijten

Het was een grappig moment. Afgelopen vrijdag liep Shanice van de Sanden na een bezoek aan de dopingcontroleur richting de uitgang van de Galgenwaard, waar Oranje een paar uur eerder Zwitserland met 3-0 had geklopt. Onderweg kwam ze de bondscoach van de tegenstander tegen. Na een kort gesprek zei Van de Sanden ‘tot dinsdag’ tegen haar. „Liever niet, blijf jij maar lekker thuis”, was het antwoord van de breeduit lachende Martina Voss.

Met haar snelheid boezemt ze elke tegenstander angst in. Iedereen kent de beelden van het EK, waar de rechtsbuiten van het Nederlands elftal regelmatig op indrukwekkend wijze haar opponent de hielen liet zien en de achterlijn haalde om een voorzet af te leveren. „Sommige meiden zeggen tegen me dat ze het niet fijn vinden om tegenover me te staan in het veld. Dat ze in hun broek schijten voor me. Voor mij is het natuurlijk mooi om te horen dat ze bang voor me zijn.”

Ontlading

In de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs om een ticket voor het WK van Frankrijk was Van de Sanden overigens niet op haar best. Toch was ze verantwoordelijk voor de assist op Lieke Martens, die voor de 2-0 zorgde. Toen de sterspeler van FC Barcelona de bal binnenschoot, kwam er bij Van de Sanden een enorme ontlading los. Ze balde haar vuisten en schreeuwde het uit.

„Ik zit niet in een heel lekkere periode van mijn carrière en ik speelde zeker niet mijn beste wedstrijd”, gaf ze ruiterlijk toe. „Als je dan een beslissende voorzet geeft, komt er iets los. Elke voetballer heeft last van ups-and-downs. Als het even iets minder gaat, moet je extra genieten van de kleine momentjes waarop het wel goed gaat. De assist op Lieke was voor mij zo’n moment. Daar haal ik mijn vertrouwen uit voor de volgende wedstrijd.”

Rijk

Die staat dinsdagavond in Schaffhausen op het programma. Dankzij de ruime zege in Utrecht kan Nederland het WK van komende zomer nauwelijks meer mislopen. Maar uiteraard willen de Oranje Leeuwinnen zich nog niet rijk rekenen. Dat hebben ze wel geleerd van de laatste groepswedstrijd van de kwalificatiereeks, toen een gelijkspelletje tegen Noorwegen genoeg was om zich rechtstreeks te plaatsen voor het wereldkampioenschap. De regerend Europees kampioen ging met 2-1 onderuit en was veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Van de Sanden: „We stapten met een heel goed gevoel in het vliegtuig naar Zwitserland, want 3-0 is een prachtig uitgangspunt. Maar we moeten niet op de zaken vooruitlopen.” Wij doen dat wel door te vragen of de (eventuele) uitzwaaiwedstrijd vlak voor het WK in een groter stadion gespeeld moet worden dan waar Nederland tot nu toe heeft gespeeld. Ook de Kuip of Johan Cruijff Arena zal ongetwijfeld binnen de kortste keren zijn uitverkocht. „Van mij mogen we altijd in dat soort stadions spelen en niet alleen tijdens een uitzwaaiwedstrijd. Maar laten we eerst nou maar deelname aan het WK veiligstellen, dan kijken we daarna weer verder.”