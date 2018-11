Jackie Groenen doet alles voor knal in de kruising

We mogen het gerust een aanrader noemen. Ga naar het Instagram-account van Jackie Groenen, scroll terug naar haar post van 11 oktober en geniet. De middenvelder van FFC Frankfurt en het Nederlands elftal laat een knap staaltje voetenwerk en balbehandeling zien, maakt een-tweetjes met een bounceboard en werkt af op het doel. De ene na de andere bal vliegt in de kruising.

„Daar waren wel wat takes voor nodig hoor”, lacht Groenen. „Het is heel leuk om te doen, omdat je heel veel dingen kunt combineren. Ik train dan mijn aannames, mijn schot, mijn uithoudingsvermogen, alles. Maar de belangrijkste reden voor mij om dit te doen omdat het gewoon echt heel erg leuk is.”

De training waarin ze ook nog over poortjes springt, in mini-doeltjes kopt en aan een elastiek hangt werkte ze af met Mo Ali Heydarpour, die is gespecialiseerd in spectaculaire trainingen voor voetballers. „Hij kan echt álles met een bal. Mo stuurde een berichtje of ik met hem wilde trainen en ik zei gelijk ja, want dit vind ik de leukste oefeningen die er zijn. Zelf doe ik eens in de twee weken ook dat soort trainingen, maar ik heb iets minder materiaal dan hij had meegenomen. Inmiddels heb ik zelf ook een bounceboard en een net voor in het doel besteld.”

Het was op een vrije dinsdag dat Groenen zich in het zweet werkte. Het liefst zou ze bij haar club vaker op die manier trainen, maar dat zit er (nog) niet in. „Als we op donderdag individuele training krijgen, kan het vaak wel, maar verder niet. Daarom kies ik zelf een dag uit om aan de slag te gaan.”

Behalve dat ze Groenen er veel plezier aan beleeft, wil ze er uiteraard ook een betere voetballer door worden. Een kwestie van herhalen, herhalen en herhalen. „Als je duizend keer in dezelfde hoek schiet, kom je tijdens een wedstrijd wellicht in een vergelijkbare situatie waarin je niet meer hoeft na te denken over waar je gaat schieten. Dan wordt het een automatisme. Hoe meer je oefent, des te minder je erover na hoeft te denken. Ik heb moeite om te herkennen wanneer ik in een goede schietpositie ben. Dan speel ik de bal nog te vaak af. Hopelijk helpen dit soort oefeningen me daarbij te helpen. Intuïtie creëren, zeg maar.”

Zieke skills

Normaal gesproken deelt de nummer 14 niet snel beelden van een individuele training, maar in dit geval vond ze het leuk om haar 98.800 volgers op Instagram een kijkje achter de schermen te geven. Verschillende voetbalsites pikten de video op. ‘Jackie Groenen showt zieke skills’ luidde een van de koppen. „Dit soort trainingen zijn voor mij de normaalste zaak van de wereld, dus vind ik het niet echt nodig om ze op social te zetten. Maar Mo had een cameraman bij zich, die met een drone ook nog beelden van bovenaf heeft gemaakt. Daarom vond ik het dit keer wel leuk om te delen.”

Soms zegt haar trainer bij FFC Frankfurt dat Groenen een zelf georganiseerde training beter even kan overslaan. Die trap op de rem vindt ze niet erg. „Ik heb dat soms nodig.” De 40-voudig international is een trainingsbeest. Althans, als er een bal in het spel is. Van het vele loopwerk, waar het Duitse voetbal om bekendstaat, moet ze niet veel hebben. „Vooral in de voorbereiding op een nieuw seizoen en tijdens de winterstop zie ik weinig van de bal. Verschrikkelijk! Ik weet dat het belangrijk is, maar het is zo saai. Na afloop voel ik me wel altijd heel fit, dat is lekker. Maar geef mij maar oefeningen met een bal.”

Stom balverlies

Als het om doelpogingen gaat, krijgt de aanvallende middenvelder regelmatig te horen dat het beter moet. „Dat moet ik echt leren. Het is niet een, twee, drie opgelost. Maar ik heb het gevoel dat het meer komt, mede dankzij die individuele trainingen. Ik heb een hekel aan stom balverlies, daarom heb ik een regel voor mezelf opgesteld dat me dat niet vaker dan drie keer per helft mag overkomen. Zo’n regel heb ik nu ook in het leven geroepen. Van mezelf moet ik dat drie of vier keer per wedstrijd doen. Dat kan natuurlijk niet elke keer, ik ga niet in het wilde weg schieten.”

Vrijdagavond tegen Zwitserland zullen we haar dan ook niet uit alle hoeken en standen de trekker zien overhalen. Alleen wanneer het kan. Er staat tenslotte veel op het spel: een ticket voor het WK in Frankrijk. „Het is heel spannend, dat lijkt me logisch. Maar ik heb vooral heel veel zin om weer in Nederland te voetballen.” En dat in de Galgenwaard, waar het Oranjesprookje voor het Nederlands elftal begon. Daar werd vorig jaar de eerste wedstrijd van het gewonnen EK gespeeld. Het was het startschot van een ongekende populariteit, ook voor Groenen. Ze betreedt vanavond in Utrecht dus voor de Oranje Leeuwinnen heilige grond. „Goh, daar had ik niet eens over nagedacht. Sommigen zeggen dat we het EK achter ons moeten laten, maar ik haal daar nog steeds motivatie uit. Dus kijk ik af en toe beelden van die wedstrijden terug als ik even niet lekker in mijn vel zit. Het is en blijft een prachtig deel van mijn voetballeven.”

De finale van de play-offs voor het WK moet de opmaat worden voor een nieuw fraai hoofdstuk, komende zomer in Frankrijk. Wie weet met een prachtig afstandsschot in de kruising van Groenen. „Ik hoop het! Ik ga tegen Zwitserland in ieder geval proberen een paar keer op doel te schieten. Minimaal drie keer, haha.”