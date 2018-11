GP van Nederland: 'Dit is duizend procent zeker'

Volgens Tom Coronel is het „duizend procent” zeker dat we in 2020 kunnen kijken naar de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De autocoureur ziet niet in waarom het niet zou kunnen dat we Max Verstappen straks misschien op het circuit zien racen: „Niet eens een heel klein minnetje.”

Grote historie

Ruim dertig jaar na de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort, lijkt een GP van Nederland ineens spannend dichtbij te komen. Formula One Management Limited, de eigenaar van Formule 1, heeft officieel zijn interesse getoond in het circuit. Zandvoort krijgt de kans om in 2020 een nieuwe race te organiseren. „Het is nog nooit zo dichtbij geweest”, vertelt Coronel. „En het gebeurt zelfs sneller dan ik had gedacht.” De autocoureur vertelt dat hij dacht dat we in 2021 misschien van een GP van Nederland konden genieten, maar niet al over twee jaar. „Dit is heel goed nieuws.”

Niet alleen Coronel acht de kans groot dat Formule 1 naar Nederland komt. Autocoureur Jan Lammers, geboren en getogen in Zandvoort, ziet het ook al voor zich: „Ik denk dat dit werkelijkheid gaat worden.” Zelf deed Lammers in 1982 nog mee aan de Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

Ruim dertig jaar lang maakte Zandvoort deel uit van het officiële wereldkampioenschap. In 1985 werd de laatste race gereden. Zowel Coronel als Lammers zijn van mening dat die historie van het circuit heeft meegespeeld in de beslissing van Formula One Management Limited om Zandvoort een kans te bieden. „Door hier een Grand Prix te houden, activeer je de historie. Dat stelt je natuurlijk ook in staat om mooie programma’s er bij te maken”, aldus Lammers.

En Assen dan?

Terwijl in Zandvoort misschien wel een klein feestje werd gevierd vrijdag, was in Assen de verbazing groot over het Formule 1-nieuws. Daar wisten ze niets van het aanbod aan Zandvoort. Maar Coronel is niet verrast dat Formula One Management Limited voor Zandvoort heeft gekozen: „Als je het hebt over autoracen, dan heb je het over Zandvoort. Assen wordt meer geassocieerd met motorraces.”

Toch zegt de stichting die Formule 1 naar Assen wil halen dat ze de moed niet opgeven. Maar Coronel acht de kans niet aanwezig dat ook in Assen straks een GP wordt georganiseerd: „Eén is genoeg. Anders ga je de buit weer verdelen en dat heeft geen zin.” Volgens Lammers had ook Assen zo'n groot evenement kunnen organiseren, maar is nu eenmaal de keuze van de organisatie op Zandvoort gevallen.

Nu nog geld

Ondanks het enthousiasme van de twee autocoureurs en hun geloof in dat dit werkelijkheid gaat worden, ontbreekt het krabbeltje van de eigenaren van het circuit nog. De financiering van het evenement is namelijk nog niet rond. De totale kosten voor de organisatie zouden tussen de 30 en 40 miljoen euro liggen en dat heeft Zandvoort niet. Voor de fee die Zandvoort voor de rechten van de Grote Prijs moet betalen, is het circuit nu op zoek naar financiers. Met hen wil prins Bernhard de benodigde 20 miljoen euro bij elkaar krijgen.

Het kabinet heeft al gezegd dat ze niet alleen naar vergunningen zullen kijken, maar ook naar financiële steun. Minister Bruno Bruins van Sport vindt het in ieder geval „fantastisch” als Max Verstappen de eerste Nederlandse GrandPrix-winnaar op Nederlandse bodem zou worden.

Lammers en Coronel maken zich geen zorgen om de financiering. Coronel: „Formule 1 is momenteel de meest aansprekende sport in Nederland. Noem mij een andere sport waar iedere wedstrijd 1,4 miljoen mensen naar kijken. Max is een van de meest aansprekende rijders op het veld.”