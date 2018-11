Euforie bij Oranje versus zorgen om Eredivisie

Oranje kon er nog niet zo heel lang geleden ‘helemaal niets van’, zo was de gemene deler onder voetballiefhebbers in Nederland. Het mislopen van het EK in Frankrijk en het WK in Rusland zorgde voor een enorm imagoprobleem voor de nationale ploeg. Er werd zelfs geroepen dat we het tegenwoordig van de voetbalvrouwen moeten hebben en niet meer van de heertjes.

Sinds Ronald Koeman het roer van het Nederlands elftal heeft overgenomen, is die tendens volledig omgeslagen. Dankzij realistisch(er) voetbal en prima resultaten is er plots weer sprake van euforie. Met als hoogtepunt natuurlijk de zege op Duitsland in de Nations League. Het duel met Frankrijk van komende vrijdag in datzelfde toernooi was in rap tempo uitverkocht en dat zegt veel over de huidige status van Oranje.

Positiever

Koeman is daar uiteraard blij mee. „Dat is mooi. Het betekent dat mensen weer graag naar het Nederlands elftal kijken”, zei hij maandag op de KNVB Campus in Zeist. „Men is weer een stuk positiever. Dat betekent dat we op de goede weg zijn, maar laten we nu niet achterover gaan leunen. We zullen de komende twee wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland wéér met elkaar alles moeten geven om tot een goed resultaat te komen.”

De bondscoach probeert de euforie dus een beetje te temperen. Logisch, want hij zit niet te wachten op internationals die naast hun schoenen gaan lopen omdat ze toevallig een keer met 3-0 van Duitsland hebben gewonnen. Hij wil iedereen met beide beentjes op de grond houden.

Niet in de laatste plaats omdat hij weet dat het kwaliteitsverschil tussen het Nederlands voetbal en de overige Europese competities nog altijd enorm is. PSV en Ajax steken er in de Eredivisie met kop en schouders bovenuit, daaronder is het behelpen. Het spel van Feyenoord kan weinigen bekoren en op AZ is dit seizoen geen peil te trekken. De topploegen krijgen binnen de landsgrenzen met steeds minder weerstand te maken en dat baart Koeman zorgen.

Slechte zaak

Als voorbeeld haalt hij Excelsior-Ajax van afgelopen zondag aan. De Amsterdammers wonnen in Rotterdam met maar liefst 7-1, terwijl ze zelf ook niet geweldig voor de dag kwamen. „Counteren is uiteraard een kwaliteit, maar bij Excelsior lag het wel helemaal open. Te veel Nederlandse ploegen denken: we gaan weer lekker een potje voetballen. Ik heb een andere denkwijze. Ik begin nooit aan een wedstrijd met de gedachte dat ik leuk en aardig voetbal ga laten zien met het risico om zeven doelpunten tegen te krijgen. Ook al heb je in je selectie veel minder kwaliteit, dan kun je het de tegenstander echt nog wel moeilijk maken. Het zou voor het Nederlands voetbal een slechte zaak zijn als PSV en Ajax het hele seizoen zo dominant blijven als nu.”

In Zeist worden bij de KNVB veel gesprekken gevoerd over hoe van de Eredivisie een sterkere competitie gemaakt kan worden. Ook Koeman neemt daar graag aan deel. „Maar het is niet eenvoudig. Ajax is financieel in staat een speler als Tadic uit de Premier League over te laten komen, terwijl andere clubs nauwelijks iets uit te geven hebben. Tja, dan wordt het verschil tussen de top en de rest alleen maar groter.”

Hoofdpijn

Een ander hoofdpijndossier is het kunstgras in de Eredivisie. Een groot deel van de clubs wil af van de nepsprieten, maar Heracles Almelo (de eerste Nederlandse club die op kunstgras ging spelen) wil en kan dit plan tegenhouden. Dit tot grote ergernis van Koeman. „Ik ben anti-kunstgras, altijd al geweest. Afgelopen weekend was ik gedwongen om twee Eredivisiewedstrijden op kunstgras te kijken. Als ik dan andere duels op een echte grasmat zie, denk ik: ja, dit is echt voetbal. Helaas hebben we met reglementen te maken en hebben we het maar te slikken als niet alle clubs voor afschaffing zijn.”

Aanstaande vrijdag kan Koeman in ieder geval zijn lol op als hij zijn spelers op het beste veld van Nederland tegen Frankrijk ziet spelen. Het is voor de ex-coach van Feyenoord sowieso mooi om er terug te keren. „De Kuip is geweldig stadion, maar qua sfeer was het in de Arena ook geweldig tijdens de wedstrijd tegen Duitsland. Daar heb ik enorm van genoten, hopelijk kunnen we vrijdag weer rekenen op zo’n goede sfeer. Dat zal natuurlijk ook voor een deel aan ons zelf liggen. Daarnaast is het voor mij persoonlijk natuurlijk bijzonder dat we in Rotterdam spelen, omdat er heb gewerkt. Ik vermoed dat het veld nog net iets beter is dan in de Arena.”