Ajax-fan: Ineens kwamen er 30 hooligans op ons af

Het zonnetje scheen, het bier vloeide rijkelijk en de sfeer in de binnenstad van Lissabon was gemoedelijk. En dan behaalde Ajax ook nog eens een uitstekend resultaat tegen Benfica. Toch houdt Arne Joling een naar gevoel over aan de trip naar de Champions Leaguewedstrijd. Na het duel bevond hij zich namelijk middenin het geweld van Portugese hooligans, die het terras van zijn hotel bekogelden met flessen en bloembakken door de ruiten van het restaurant gooiden.

De ligging van het hotel Upon Lisbon Prime Residences was perfect voor Joling en zijn vriendin, die samen met vier vrienden alle uit- en thuiswedstrijden van Ajax bezoeken. „Het stadion was slechts vijftig meter lopen. We hoefden alleen het bruggetje over”, aldus de 41-jarige supporter uit het Drentse Borger.

Paniek

Dus waren ze na de wedstrijd binnen een mum van tijd terug bij het hotel. „Na het laatste fluitsignaal moesten we nog een half uur in het uitvak blijven, daarna doken we met zo’n zestig man het terras van het hotel op om na te genieten van de wedstrijd. Op een gegeven moment besloten we met z’n zessen in het hotelrestaurant nog iets te gaan eten. We zaten nog geen minuut op onze stoel of we zagen een groep van minimaal dertig hooligans op het terras afstormen. Ze hadden een glasbak omvergegooid en begonnen het terras met flessen te bekogelen. Iedereen raakte in paniek en rende door elkaar heen. Intussen werden er ook nog bloembakken door de ruiten gegooid. De hooligans kwamen van twee kanten, dus we konden geen kant op. Een aantal mensen werd geraakt door rondvliegend glas. Eén persoon moest naar het ziekenhuis met een hoofdwond die ter plekke niet behandeld kon worden.”

Foto: Arne Joling

In het tumult raakte Joling zijn vriendin kwijt. „Alles bij elkaar duurde het zo’n tien minuten, denk ik. Toen bleek ze ergens onder een trap te staan. We hebben twee kinderen van 10 en 11 jaar, dus dan denk je gelijk dat het ook heel anders had kunnen aflopen. De oudste heeft een eigen smartphone, dus die heb ik gelijk een foto gestuurd met het bericht dat alles goed met ons was.”

Toen de rust was wedergekeerd kwamen de emoties los. Het personeel was in tranen en ook bij de groep Ajax-supporters zat de schrik er goed in. Joling stond te trillen op zijn benen. „Ik ga al een tijdje mee naar uitwedstrijden, maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Vooral het feit dat we geen kant op konden was heel erg beangstigend. Toen alles achter de rug was, hebben we met een groep fans ervaringen uitgewisseld en daarna zijn we gaan slapen. Dat lukte nog best goed. Vanmorgen was alles al opgeruimd en was het alsof er niets was gebeurd.”

Foto: Arne Joling

De aanval van de Benfica-hooligans zorgt voor een grauwe sluier over een verder fantastische voetbaltrip, zegt Joling. In de dagen ervoor wees niets op een vorm van vijandigheid. „We kwamen dinsdag al in Lissabon aan en hebben toen een leuke avond gehad in een Ierse pub. Woensdag overdag was het ook erg gemoedelijk in de stad. Wat er na de wedstrijd bij ons hotel gebeurde, kwam totaal onverwacht.”

Het incident zal hem en zijn vriendin er niet van weerhouden uitwedstrijden te blijven bezoeken. Eind deze maand speelt Ajax in Griekenland de voorlaatste groepswedstrijd tegen AEK Athene. „De vliegtickets en het hotel zijn al geboekt. Bovendien laten we ons natuurlijk niet uit het veld slaan. We blijven onze club gewoon volgen.”