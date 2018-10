Wordt kijken naar Max straks veel te saai?

Champagne, confetti en keiharde beats. Max Verstappen vierde in Mexico weer een fraai hoogtepunt. Metro blikt samen met Tom Coronel, Jan Lammers en Jack Plooij terug op het huidige Formule 1 seizoen. En de kenners werpen hun blik ook alvast op de toekomst.

Crashes

Het seizoen van Verstappen begon turbulent. Van een spin met Ferrari-coureur Sebastian Vettel in China tot een crash met teamgenoot Daniel Ricciardo in Azerbeidzjan. Het zat allemaal niet mee. Volgens Formule 1-verslaggever, Jack Plooij, komt dat doordat Verstappen soms te eager is. ,,Hij wil zo graag winnen dat hij soms misschien net iets te veel zijn best doet.”

Plooij zat afgelopen donderdag nog bij de Red Bull-coureur in de auto. ,,Max vertelde dat hij tijdens zijn kartperiode ook wel eens te veel zijn best deed. Dan zei vader, Jos, tegen hem gezegd ‘joh doe even iets rustiger dan gaat het wat beter’.” Daarnaast stelt autocoureur Jan Lammers ‘dat af en toe contact hebben met andere rijders gewoon racen is’. Ook wordt de carrière van Verstappen volgens hem niet gekenmerkt door crashes. Na het onstuimige begin van dit seizoen kwam de Grand Prix van Spanje als geroepen.

Eerste podiumplek

,,Sommige circuits waar hij racet liggen de auto heel goed en sommige circuits niet. Spanje is zo’n circuit waar hij een kans had en die pakte hij ook meteen”, stelt Plooij. De Nederlander kwam als derde over de finishlijn en behaalde zo zijn eerste podiumplek van het seizoen. Op hetzelfde circuit won Verstappen in 2016 zijn allereerste Formule 1 Grand Prix ooit. ,,Het is natuurlijk speciaal want hier was zijn eerste overwinning, maar sommige circuits waar hij racet liggen de auto heel goed en sommige circuits niet. Ik denk niet dat Max erover nadenkt. Waar hij ook heen gaat, hij wil elke race winnen.”

Plooij: 'Spanje is zo’n circuit waar hij een kans had en die pakte hij ook meteen' Foto: ANP

Het keerpunt

Na de podiumplek in Spanje ging het in Monaco weer mis. Verstappen maakte tijdens de 3e vrije training een foutje en crashte. ,,Daardoor kon hij zich niet kwalificeren. Als je in Monaco een slechte kwalificatie hebt, ben je de pisang, dan is het klaar”, stelt Plooij. Iedereen in het team was volgens de verslaggever ‘mega over de zeik’. Die wedstrijd startte de Nederlander vanaf de 20ste plek. Het was een inhaalrace waarna hij als 9e finishte. Na die Grand Prix ging er een knop om bij Max, merkte Plooij.

Ook WTCR-coureur Tom Coronel viel het op dat deze Grand Prix een verandering bij Verstappen teweegbracht. ,,Wat ik nu merk is dat hij over het algemeen ook tevreden is met P2 of P3. Dat was hij vroeger nooit. Ik zie dat hij nu vaker in zijn hoofd rijdt met ‘ik moet finishen’ dan met ‘alles of niks’.” Na de Grand Prix van Monaco kwam het seizoen van Verstappen in de lift. Zo werd hij derde in Canada en tweede in Frankrijk. Het eerste hoogtepunt van dit seizoen kwam in Oostenrijk.

Eerste overwinning

Verstappen sleepte op het thuiscircuit van zijn team Red Bull, voor het oog van duizenden Nederlandse fans namelijk zijn eerste winst van het seizoen binnen. ,,Die was geweldig! Max maakt een hoop los bij de fans. En ja die gekke Nederlanders komen overal naartoe. Hij trakteerde de fans op zijn eerste winst van het seizoen, wat wil je nou nog meer!”, lacht Plooij.

Plooij: 'Hij trakteerde de fans op zijn eerste winst van het seizoen, wat wil je nou nog meer!' Foto: ANP.

Motorproblemen

Waar de Red Bull-coureur vorig seizoen regelmatig uitviel met motorproblemen, bleven deze problemen hem ook dit seizoen niet bespaard. Zo viel hij tijdens de Grand Prix van Hongarije al na 6 rondjes uit. Daarnaast was de Nederlander regelmatig geïrriteerd op de boordradio te horen, omdat de motor niet deed wat hij wilde.

Volgens Plooij is dat heel begrijpelijk. ,,Toen Max nog kartte, prepareerde Jos altijd zelf de motoren. Elk dingetje achterop de kart van Max was door Jos gemaakt. Als je de overstap naar Formule 1 maakt, heb je ineens geen ruk meer te vertellen over die motor terwijl je er wel verstand van hebt. Als je in de auto zit en die motor doet niet wat jij wil dan word je pislink.”

Plooij: 'Ze moeten dit jaar nog uitzingen en dan gaat Red Bull met Honda aan de slag' Foto: ANP.

Daarnaast hebben Jos en Max volgens Plooij waarschijnlijk al ‘honderdduizend keer tegen Renault gezegd wat ze aan moeten passen bij de motor, maar doet de motorleverancier er niks mee’. De frustratie liep soms aardig hoog op. Toch denkt Plooij dat Jos en Max zich inmiddels wel aardig neergelegd hebben bij de situatie. ,,Ze moeten dit jaar nog uitzingen en dan gaat Red Bull met Honda aan de slag. Red Bull weet dat ze dan grote stappen gaan maken.”

Tijdstraffen

Verstappen kwam niet alleen in het begin van het seizoen in contact met andere coureurs. Ook richting het einde van het seizoen kwam hij andere rijders tegen. Zo kreeg hij in Italië een tijdstraf van 5 seconden na contact met Bottas. Plooij denkt dat de andere coureurs mede hierdoor meer respect voor hem hebben gekregen. ,,Ik denk niet dat die acties van Max bewust waren, want hij houdt niet van straffen. Maar je ziet toch dat de coureurs respect voor hem hebben gekregen. Die Verstappen gaat niet zo makkelijk aan de kant hoor. Daar moet je echt wel even wat voor doen.”

Ook Lewis Hamilton respecteert Verstappen meer. ,,Dat zag je tijdens de race in de Verenigde Staten, want Hamilton dacht na één inhaalpoging ‘oké het is genoeg, ik laat het zo’. In het begin van het seizoen zei Hamilton nog over Verstappen ‘that guy’, zo van wie is dat Nederlandse jochie ook alweer? Maar nu is het gewoon ‘Max’. Hij is van een onbekende instappende coureur uitgegroeid tot een gelijkwaardige rijder. Dat zie je naast de baan, op de baan en ook bij zijn tegenstanders. Hamilton respecteert Max Verstappen. Dat is je eerste winstpunt al.”

Inhaalraces

Winst, dat is het enige wat telt. Ook tijdens een inhaalrace denkt Verstappen volgens Plooij maar aan één ding: winnen. ,,Bij de Grand Prix van de VS kwam hij van achteren en reed hij naar de 2e plek, maar hij zal niet roepen dat het een geweldige race was. Hij had namelijk die Kimi Raikkonen (Ferrari) nog moeten pakken. Toen ik hem na de race sprak, zei ik tegen hem ‘wat een fucking gave race zeg’. Hij zei ‘ja, ja wel goed’. Toen zag ik alweer aan z’n kop: hij heeft hem niet gewonnen.”

Plooij: 'Toen zag ik alweer aan z’n kop: hij heeft hem niet gewonnen' Foto: ANP.

Voor de fans is zo’n inhaalrace juist het leukst. De spanning als Verstappen weer een auto inhaalt, zorgt ervoor dat je blijft kijken. Het verzoek aan de coureur om zich niet meer te kwalificeren en elke wedstrijd vanaf P20 te starten was dan ook snel bedacht. ,,Wij roepen allemaal start toch lekker standaard achteraan joh. Spuug eens in je handen en maak je weg naar voren. Maar dat wil hij niet hoor. Als hij vooraan start is het namelijk veel makkelijker om een race te winnen”, lacht Plooij.

Hoewel Verstappens drive om te winnen bewonderenswaardig is, worden de wedstrijden er volgens Plooij niet spannender op als hij standaard vanaf P1 zou starten. ,,Het wordt niet leuk voor ons. Als die Verstappen in een winnende auto komt, rijdt hij vanaf P1. De race start, hij rijdt weg en we zien hem nooit meer terug.”

Maxico

De Grand Prix die de Nederlander vorig seizoen goed gezind was, bezorgde hem ook dit jaar een grandioze overwinning. De coureur startte, na een volgens hem slechte kwalificatie, vanaf P2 en lag na de eerste bocht al aan kop. Gedurende de rest van de wedstrijd reed hij steeds verder weg bij de rest van het veld en wist hij zonder al te veel problemen zijn Red Bull over de finishlijn te rijden. Dit in tegenstelling tot teamgenoot Ricciardo die richting het einde van de race uitviel met een mechanisch probleem. Zo vervloog de hoop van Red Bull op een dubbel podium voor het team. De feestvreugde van Verstappen was er niet minder groot om. Een glimlach van oor tot oor en een nieuwe beker om toe te voegen aan zijn collectie, het is niet voor niets dat Mexico in Nederland omgedoopt is tot Maxico.

Grandioze overwinning in Maxico. Foto: ANP.

Brazilië en Abu Dhabi

Na de geweldige overwinning van de Red Bull-coureur in Mexico staan er nog maar twee andere Grand Prix op de Formule 1-kalender: Brazilië & Abu Dhabi. Plooij denkt dat de kans dat Mercedes of Ferrari de laatste twee races domineren groot is. ,,Hamilton is wereldkampioen geworden in Mexico. Dan mag Bottas (Mercedes) de laatste twee races winnen als cadeautje. En misschien als hij bezwijkt onder de druk kunnen de Ferrari’s nog een kansje pakken. Ik denk dat we helaas geen spektakel meer van Max gaan zien. Tenzij er in de laatste twee races nog iets bijzonders gebeurt, dan maakt hij nog kans.”