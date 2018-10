'Wij zijn echt niet de enige Feyenoordfans in Arena'

In deze rubriek gaan we op pad met iemand uit de sportwereld. Vandaag duiken we in het spoor van RTV Rijnmond-verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop tijdens hun bezoek aan Ajax-Feyenoord.

10:55 uur

Microfoons, plopkappen, een camera, haspels, accu’s; op de redactie van RTV Rijnmond worden de laatste spullen bij elkaar geraapt voor de trip naar Amsterdam. Het is een belangrijke dag voor de regionale zender, want de Klassieker staat op het programma. Tienduizenden mensen zullen vanmiddag aan de radio gekluisterd zitten om de verrichtingen van Feyenoord tegen Aartsrivaal Ajax te volgen. Via de stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zullen ze zich moeten inbeelden hoe het eraan toegaat in de Johan Cruijff Arena. Bischop is laat in de nacht teruggekomen van een vakantie in de Spaanse zon, maar toen hij vanochtend na een paar uurtjes slapen zijn bed uit ging, was hij goedgemutst. In de Whats-App-groep van RTV Rijnmond liet hij weten: Feyenoord wint vandaag met 1-3. „Een berichtje voor de goede sfeer”, lacht hij. „Want een zege is natuurlijk uitgesloten. Maar ik sluit niet uit dat Feyenoord met een goed gevoel weer terug naar Rotterdam gaat. Als ze alles geven en met 2-1 ofzo onderuitgaan, zullen de fans daar best vrede mee hebben. Maar als Feyenoord met veel doelpunten verschil verliest dan wordt het onrustig, want het is natuurlijk nog geen lekker seizoen. Dan zullen wij ook onze journalistieke plicht moeten vervullen door de vinger op de zere plek te leggen.”

11:05 uur

We draaien de A13 op, richting de hoofdstad. Op de lichtgrijze bolide zitten diverse RTV Rijnmond-stickers. De equipe uit Rotterdam is straks in Amsterdam dus gemakkelijk te herkennen. „Maar de laatste jaren gaat het prima als we met deze auto naar de Arena gingen, dus gaan we vandaag ook weer met de bestickerde wagen”, zegt Van Eersel, die ook als supporter van Feyenoord nog nooit iets vervelends heeft meegemaakt tijdens de Klassieker. Zijn collega Bischop was vroeger ook een fanatieke fan van de Rotterdamse club. Pas toen hij als verslaggever in Amsterdam kwam, ging het een keer (bijna) mis. Het was in 2004 tijdens een duel van Jong Feyenoord op trainingscomplex De Toekomst. „Ik was toen met een vrij bijdehante cameraman bij me. Toen een stel Ajax-fans vroeg wie wij waren, zei hij dat we er namens Feyenoord TV waren. Die supporters begonnen te schelden en te spugen. Aan alles was voelbaar dat de sfeer grimmiger werd. Toen we op een voor ons gevoel veiligere plek waren gaan staan, kwamen er beveiligers naar ons toe om ons te ontzetten. Ik zei dat ik na afloop van de wedstrijd nog spelers moest interviewen, maar daar hadden ze geen boodschap aan. Ze wilden ons voor onze eigen veiligheid naar onze auto begeleiden. Toen we eenmaal op de weg zaten, hoorden we pas dat Ajax-fans het veld op waren gestormd om spelers van Feyenoord aan te vallen en er rake klappen waren gevallen. We zijn naar Varkenoord gereden om de bus van Feyenoord op te wachten om de geschrokken spelers en trainer te interviewen.”

11:43 uur

Van Eersel en Bischop blijken vrij bekwaam in het nadoen van een Amsterdams accent. Terwijl het toch op z’n zachtst gezegd niet hun favoriete stad is. Als jonge fan groeiden ze zo’n beetje op met haatgevoelens voor Ajax. „R, S, T en Z waren de vakken waar ik een seizoenkaart voor heb gehad”, zegt Bischop. „En ik ging ook naar uitwedstrijden. Vroeger was ik een week lang nerveus als de Klassieker eraan kwam. Bij een nederlaag was ik er vervolgens een week ziek van. De hekel aan Ajax is wel een beetje verdwenen sinds ik verslaggever ben. Dat gebeurt gewoon als je dicht op het vuur zit. Ik heb een keer een Feyenoord-Ajax meegemaakt, die Feyenoord in de laatste minuut verloor door een doelpunt van Hedwiges Maduro. Toen ik in de catacomben stond, zag ik Feyenoorders en Ajacieden elkaar high-fives geven. De haat richting een andere club slijt sowieso met de jaren. Ik ben nu 45 jaar. Ik noem mezelf nog wel steeds Feyenoordsupporter. Maar je beleeft het gewoon anders als verslaggever, omdat je het iets realistischer kunt benaderen. Nu weet ik dat Feyenoord blij moet zijn als ze dit seizoen derde worden, dan hebben ze het gewoon prima gedaan.”

11:59 uur

Bischop laat zijn raampje zakken en laat op zijn telefoon de parkeerkaart voor P1 zien aan de steward op leeftijd. De man heeft een zwaar Amsterdams accent en op de achterbank doet Van Eersel hem na. Bischop vraagt of ze de Arena ook weer uit mogen als Feyenoord vandaag wint. „Kakkerlakken mogen hier altijd weg”, grapt de man gevat. Iedereen in de auto ligt in een duik. „Kijk, dit is nou mooie rivaliteit”, aldus de bestuurder.

12:11 uur

We kunnen nog niet richting de perskamer, want de medewerker van de afdeling communicatie zit pas vanaf 12:30 uur op zijn plek. Van Eersel doet een voorspelling. „Ik vrees een reguliere 2-0 of 3-0. Hopelijk heb ik het fout.” Hoe kan het toch dat Feyenoord zelden wint op vijandelijk grondgebied? „Voor de fans is het onbegrijpelijk dat ze zo vaak niet thuis geven in de wedstrijd van het jaar. Door al die nederlagen staat er ongelooflijk veel druk op dit duel. Vannacht droomde ik dat het 1-3 wordt, maar dat zit er vandaag niet in, denk ik. Ik heb er echt heel weinig vertrouwen in. Het hoeft niet per se een enorme veegpartij te worden, maar Feyenoord gaat niet winnen.”

12:31 uur

Bischop heeft de toegangskaarten voor zijn collega’s opgehaald. Tijdens het uitdelen zegt hij: „Jongens, dit zijn collectors items! Kaartjes voor een editie van Ajax-Feyenoord die Feyenoord wint!” Naast hem kijken twee jonge Ajax-fans elkaar vragend aan.

13:30 uur

De spanning neemt toe in de Johan Cruijff Arena. De perskamer stroomt steeds voller en journalisten doen stuk voor stuk hun voorspelling en er is niemand die écht gelooft in een zege van de bezoekende club. „Ik ben op meerdere vlakken nerveus”, geeft Bischop toe. „Ten eerste omdat ik het gewoon goed wil doen, omdat er zo veel mensen luisteren. Ten tweede omdat we het misschien wel gaan meemaken dat Feyenoord gaat winnen. Het is nu een uur voor de wedstrijd, dus we hebben nog steeds het gevoel dat het kan gaan gebeuren. Maar ja, we zijn al zo vaak vol goede moed naar de Arena gereden en teleurstellend naar huis gegaan. Zelfs in het kampioensjaar.”

13:45 uur

De verbinding met de studio van RTV Rijnmond werkt. Van Eersel pakt zijn telefoon om via Facebook Live vooruit te blikken op de wedstrijd. Vlak voordat hij live gaat, geeft de verslaggever nog even een steekje onder water. „Het voelt vertrouwd om in de Arena heel veel lege stoeltjes te zien.” Hij herinnert zijn eerste Ajax-Feyenoord nog goed. Het was de wedstrijd waarin Robin van Persie na een duwtje tegen Christian Chivu de gelijkmaker voor zijn rekening nam. „Ik zat toen in een Ajax-vak, dus uitbundig juichen was er niet bij. Voor de wedstrijd kwam een dikke Ajacied met heel veel tatoeages het vak oplopen. Hij snoof een paar keer met zijn neus en zei: Ik ruik kakkerlakken! Toen had ik niet meer de illusie dat ik die middag uitgebreid kon gaan juichen. In mijn tienerjaren was er bij mij sprake van ongezonde rivaliteit. Op zo’n leeftijd ben je makkelijk beïnvloedbaar en wil je onderdeel uitmaken van een groep. Dan ga je in de haat richting Ajax mee. Ik weet inmiddels dat er meer is dan Feyenoord en Ajax. Mijn vrouw was toen mijn vriendin en destijds vond ze het maar niks dat ik na een wedstrijd nog uren liep te tieren na een nederlaag. Nu heb ik met haar een gezin en maak ik me niet meer zo druk, ook niet als Feyenoord vandaag dik verliest. Maar bij dat Amsterdamse accent en die stuitende arrogantie van Ajacieden gaan wel nog steeds mijn nekharen overeind staan. De laatste keer dat ik van Ajax heb genoten was onder Co Adriaanse. Volgens mij werden ze toen vijfde in de Eredivisie. Dat was echt genieten. Ik kijk dit seizoen wel naar de wedstrijden van Ajax in de Champions League, maar het doet me niet veel. Het maakt mij niet uit of ze winnen of verliezen. Nu lopen ze de polonaise alsof ze de Champions League gaan winnen. Tja, dan denk ik wel: hopelijk wordt die arrogantie afgestraft. Ze hebben al vijf jaar niets gewonnen.”

14:17 uur

De sfeer in de Johan Cruijff Arena komt goed los. Maar de verslaggevers van RTV Rijnmond zijn niet zo snel onder de indruk. Bischop: „Dit stadion vind ik helemaal niets. Ik las in een column van Sjoerd Mossou van het AD dat de sfeer hier in het stadion de laatste tijd zo goed is. Dat heb ik zelf nog niet meegemaakt, ik wil het wel een keer zien dan. Het is jammer dat deze wedstrijd zonder uitpubliek wordt gespeeld, want dan heb je hoe dan ook een betere sfeer. Uitpubliek is het lekkerste dat er is.”

Dan moet het voor hem en zijn collega heerlijk zijn om als enige Feyenoordsupporters wel aanwezig te zijn in het onderkomen van Ajax. „Nou, dat zijn wij echt niet hoor. Als we door het stadion lopen worden we altijd wel aangesproken door Feyenoorders, die fluisteren dat ze hopen dat ‘we’ eindelijk een keer winnen. Tillen ze hun shirt op en komt er een Feyenoordattribuut of een tattoo tevoorschijn. In het kampioensjaar zijn er heel veel mensen uit Rotterdam hier naar binnen geslopen. Maar ja, toen stond het na een minuut spelen al 1-0 door een rake vrije trap van Lasse Schöne.”

14:30 uur

Bischop en Van Eersel gaan op het puntje van hun stoel zitten. Nicolai Jørgensen staat klaar om namens Feyenoord de aftrap te verzorgen. Vanaf de tribunes klinkt oorverdovend gefluit en de F-Side steekt Bengaals vuurwerk af. De Klassieker is begonnen.

14:36 uur

Feyenoord probeert de aartsrivaal fysiek van de kaart te brengen, maar dat loopt al na vijf minuten verkeerd af. Jeremiah St. Juste krijgt na een knetterharde overtreding op Nico Tagliafigo aanvankelijk een gele kaart van scheidsrechter Björn Kuipers. De VAR grijpt echter in en zorgt ervoor dat Kuipers de rode kaart trekt. Van Eersel: „Er wordt een hele week op gehamerd: je moet ze wel aanpakken hè, stevig de duels ingaan! Het is weer eens een kwestie van veel te graag willen.”

14:52 uur

Uitgerekend Justin Bijlow begaat een enorme blunder. De keeper van Feyenoord was altijd een bloedfanatieke supporter van de club en verdedigt hij er het doel. Bijlow laat een schotje van Frenkie de Jong door zijn handen en benen glippen: 1-0. Van Eersel met een flinke scheut teleurstelling in zijn stem: „Het is nooit een wedstrijd geweest. Daar leef je dan een hele week naartoe…”

15:11 uur

Nog voor rust wordt de wedstrijd beslist, voor zover daar nog sprake van kan zijn. Hakim Ziyech zet Ajax op 2-0. De stem van Bischop slaat nog wel een paar keer over tijdens enkele mogelijkheden van Feyenoord, maar het is overduidelijk dat het een kansloze missie is voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

16:18 uur

Van Eersel en Bischop pakken op de tribune hun spullen in om zich op de te maken voor de interviews met spelers en de persconferentie van Giovanni van Bronckhorst. Het zullen geen gezellige gesprekjes worden, na de 3-0 nederlaag. „Voor de wedstrijd dachten we dat we na vandaag echt zouden weten waar Feyenoord staat”, zegt Van Eersel. „Maar nu gaat het natuurlijk alleen maar over de vroege rode kaart en zijn we niet heel veel wijzer geworden.”

18:11 uur

Tijd om terug naar Rotterdam te gaan. Alle spullen worden weer in de auto met RTV Rijnmond-stickers geladen. Wéér een terugreis vanuit Amsterdam waar de teleurstelling overheerst bij de verslaggevers. Het chagrijn druipt van de gezichten af. Voor hen is het te hopen dat ze op 27 januari iets vrolijker zijn na de Klassieker in Rotterdam. Bischop: „Zo zijn we dan ook weer: dan pakken we ze maar in de Kuip.”

