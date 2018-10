Volleybalvrouwen 'ontploffen' weer op social media

De volleybalvrouwen staan sinds 2015 jaarlijks in de schijnwerpers gedurende de grote toernooien. Eerst tijdens twee EK’s en de Olympische Spelen en nu laten ze zich gelden op het WK in Japan. Maandag plaatsen ze zich voor de halve finale dankzij een sensationele comeback tegen de Verenigde Staten.

Na de zege gingen de foto’s en video’s van de juichende volleybalsters als een lopend vuurtje over internet. Het regende omhooggestoken duimpjes, retweets en hartjes. Daar had niemand op gerekend na de eerste twee sets, die naar Amerika gingen. Maar de ploeg van Jamie Morrison toonde veerkracht 2.0 en trok de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Juk

„Het was een bizar duel”, zegt Raymond Koning, die namens Ziggo Sport verslag deed van de wedstrijd. „Nederland heeft een formidabele prestatie geleverd, want de speelsters wisten maar al te goed dat er 60 jaar lang niet was gewonnen van Amerika. Terwijl de twee landen elk jaar toch een of twee keer tegenover elkaar staan. Ze zijn nu verlost van dat juk.”

Het zijn statistieken die een sportsprookje nog mooier maken. En misschien ook wel wat het toernooi vanuit Nederlands oogpunt nodig heeft. Vanwege het tijdverschil met Azië moeten de liefhebbers van Oranje ’s ochtends vroeg inschakelen. Zo begon de wedstrijd van maandag om 9 uur, eerder dit WK kwamen ze al om 6 uur Nederlandse tijd in actie.

Hype

Koning: „De echte fans weten de weg naar de beelden van de volleybalvrouwen prima te vinden. Naar mate het toernooi vordert kijken er steeds meer mensen. In de media is er ook steeds meer aandacht voor. Jij belt mij nu bijvoorbeeld en de NOS is afgelopen weekend toch maar naar Japan gegaan om er zelf bij te zijn. Op die manier komen steeds meer mensen ermee in aanraking en ontstaat er een hype.”

Daarbij speelt social media uiteraard ook een grote rol. „Na de overwinning op de VS ontplofte het op Twitter en Facebook”, merkte Koning al snel. „Het is mooi om te zien hoe ook andere sporters, Dafne Schippers bijvoorbeeld, laten merken dat ze trots zijn op de volleybalsters.”

Ze timmeren al een paar jaar flink aan de weg via Instagram, Snapchat, Facebook en Twitter. Gooi dat in een blender met de prestaties en je hebt de ideale mix voor een groeiende populariteit. Oud-volleyballer Peter Blangé zegt dat de gunfactor het sleutelwoord is. „Het zijn leuke, toegankelijke en spontane meiden. Voor de camera hebben ze stuk voor stuk een goed verhaal te vertellen. En het is duidelijk dat ze er keihard voor werken en veel moeten opofferen voor hun sport. We hebben zo’n beeld eerder bij de hockeyvrouwen en de handbaldames gezien. Ook de volleybalsters doen nu op het hoogste niveau mee om de prijzen. Als je succesvol bent, breng je nu eenmaal de mensenmassa in beweging.”

Kun je nagaan als ze het wereldkampioenschap veroveren. Dan staat bij thuiskomst Schiphol vol met feestende fans en volgt er een bezoek aan de koning. Blangé trapt op de rem. „Zo ver is het nog lang niet. Tegen de VS was het tenslotte ook kielekiele. Maar de veerkracht laat zien dat ze inmiddels gewend zijn om belangrijke wedstrijden te spelen. In 2015 was dat de kwartfinale van het EK in eigen land, waarna ze tweede werden. Op de Olympische Spelen in Rio werden ze vierde en vorig jaar eindigden ze op het EK wederom op de tweede plaats. Ik weet uit eigen ervaring dat als je maar vaak genoeg in de buurt komt van de medailles, dat je op een gegeven moment ook het hoogste kan bereiken”, aldus de winnaar van Olympisch goud in 1996. „Het zou geweldig zijn als dat de volleybalsters op het WK ook lukt. Als je na een 2-0 achterstand tegen de VS nog weet te winnen, moet je ook de finale kunnen halen én winnen.”