Officiële Ajax-account geband van Twitter

In de rubriek 'In het spoor van...' gaan we op pad met iemand uit de sportwereld. Vandaag is dat Anouk Hoogendijk, die zich voorbereidt op de marathon van New York. „Hardlopen is vreselijk, om te janken.”

08:30 uur

Havermout met water en een beetje banaan. Niet het lekkerste gerecht dat je je kunt voorstellen, maar voor Anouk Hoogendijk is die combinatie het ideale hardloopontbijt. Over vijf weken staat de marathon van New York op het programma, haar eerste 42 kilometer en 195 meter ooit. Sterker nog, voordat ze aan de voorbereiding begon, liep ze nooit hard. De voormalig voetbalster van onder meer FC Utrecht, Ajax, Arsenal en het Nederlands elftal heeft er een hekel aan. „Het is compleet anders dan lopen tijdens een voetbalwedstrijd. Toen liep ik iets meer dan 10 kilometer per wedstrijd. Het ene moment sprintend, het moment wandelend. Nu vraag ik me echt af wat ik in vredesnaam aan het doen ben als ik in mijn eentje twee uur achter elkaar aan het rennen ben. Voor vandaag staat er 25 kilometer op het programma. Nou, daar heb ik gisteren al de hele dag tegenop gezien. Ik vind het gewoon écht niet leuk. Ik wil iets met een bal doen of iets met andere mensen. Maar niet in mijn uppie saai hardlopen.”