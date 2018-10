Mentale klap na lange euforie bij Oranje Leeuwinnen

Ze wilde eigenlijk niet terug naar Frankrijk. Na de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen zag Shanice van de Sanden er als een berg tegenop om zich weer bij haar club te melden. Bij Olympique Lyon staan de beste speelster ter wereld onder contract en bijna al haar ploeggenoten hadden zich wél al geplaatst voor het eindtoernooi van komende zomer in Frankrijk. Door de Nederlaag in Oslo moeten de Leeuwinnen via de play-offs een WK-ticket zien af te dwingen.

In het vliegtuig van Noorwegen naar Frankrijk zette ze haar koptelefoon op en opende ze de notitie-app op haar telefoon. Even wat dingen van haar afschrijven. „Dat doe ik vaker. Het is mijn manier om in de spiegel te kijken. Ik schreef op wat beter moest bij mezelf. Wat heb ik laten liggen? Als ik een keer niet lekker in mijn vel zit, moet ik me daar niet door af laten lijden. Dan moet ik er nog steeds voor mijn team zijn door meiden op sleeptouw te nemen. Onbewust ben ik dan meer met mezelf bezig en help ik andere minder dan ik normaal doe.”

Emotioneel

Ze zakte samen met haar ploeggenoten door het ijs. Weg rechtstreekse plaatsing voor het WK. Van de Sanden staat bekend als de vrolijkheid zelve, maar een maand geleden stond haar gezicht toch echt op onweer. „Op het veld was ik erg emotioneel en in de kleedkamer heb ik wat dingen geschreeuwd, net als een paar andere meiden. Anderen zaten te huilen.

Ook de dagen erna waren pittig voor Van de Sanden. „Mentaal was het best wel zwaar. Bijna iedereen bij Lyon had zich met haar land wel geplaatst. En voor de interlandperiode hadden we het er natuurlijk ook al over gehad. Ik zei toen dat we er alles aan zouden doen om Noorwegen te kloppen, maar wel met in mijn achterhoofd dat we er al bijna waren. De media schreven dat we alleen nog even gelijk hoefden te spelen, dat deelname aan het wereldkampioenschap eigenlijk al een feit was. Daar geloofden we zelf niet in, maar als je het zo veel leest en hoort gaat het op de een of andere manier toch meespelen. Als je dan na een nederlaag terugkomt op de club is dat niet fijn. Gelukkig werd ik heel goed opgevangen door mijn medespeelsters. Kom op Sjaan, we geloven in jou en jouw team, jullie gaan het doen, zeiden ze. Toch was het lastig, omdat zij het allemaal al over het WK hadden en ik me nu moet focussen op de play-offs.”

Shanice van de Sanden won met haar nieuwe club Lyon vorig seizoen de Champions League. Foto: Getty Images

Toen het Nederlands elftal weer bij elkaar kwam, werd er uitvoerig gesproken over het gevoel na de zeperd tegen Noorwegen. De conclusie van het groepsgesprek was dat de speelsters weer in het heden moeten leven. De gedachten mogen niet blijven hangen bij het zo glorieuze recente verleden. „We hebben een lange periode gehad waarin alles top ging. Eerst met Oranje het Europees kampioenschap dat we wonnen, daarna maakten sommigen een mooie transfer en bij mijn nieuwe club Lyon won ik de Champions League. Ook de WK-kwalificatiereeks begon goed qua uitslagen. Het is heel hard dat we uitgerekend de laatste wedstrijd tegen Noorwegen verloren, maar misschien is het goed dat we een keer op ons bek zijn gegaan. Nu weten we weer dat het allemaal niet vanzelf gaat. Inmiddels zijn we helemaal fris en fruitig om vol voor dat WK te gaan.”

De weg is nog lang. Vrijdagavond staat in Breda het eerste duel met Denemarken op het programma, dinsdag volgt de return. Bij winst over twee wedstrijden moet er volgende maand nóg een hobbel worden genomen tegen België of Zwitserland. „Ik wil nog helemaal niet aan november denken”, zegt Van de Sanden. „Ik denk nu alleen aan deze week, die is het belangrijkst. Eerst Denemarken verslaan, daarna zien we het wel.”

Moeten

Maar de Europees kampioen móet en zál toch aanwezig zijn op het WK? Van de Sanden begint te lachen na die opmerking. „Dat vinden jullie van de media, maar wij moeten helemaal niets. Ja, voor elkaar door het vuur gaan, beter worden, 100 procent geven. Dat zijn wij verplicht aan elkaar. Wij willen deze week winnen van Denemarken en niet dezelfde fout maken als tegen Noorwegen.”