PSV gaat op avontuur en Ajax op missie in de CL

Met het hartslagverhogende bezoek aan Barcelona begint PSV dinsdagavond aan de groepsfase van de Champions League. Ajax start woensdag thuis tegen AEK Athene. Wat zijn de kansen van de Nederlandse troeven op het miljoenentoneel?

PSV

Voorspel

De sfeer was fantastisch, het spel uitstekend en het resultaat optimaal. PSV plaatste zich vorige maand op indrukwekkende wijze voor de groepsfase van de Champions League door BATE Borisov thuis met 3-0 compleet van de mat te vegen. In Wit-Rusland was eerder al een prima resultaat geboekt: 2-3.

Tegenstanders

Na de overtuigende plaatsing stond PSV na de loting voor het hoofdtoernooi direct weer met beide voeten op de Brabantse grond. De namen die uit de balletjes rolden, deden de hoofden van de spelers tollen: FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Prachtige namen, stadions, affiches, et cetera. Het wordt hoe dan ook een prachtig avontuur. Voor de spelers, de trainers en de fans. Maar de clubs vormen heel lastige hobbels om de knock-outfase te kunnen bereiken. Over de kampioen van Spanje kunnen we kort zijn: tegen Lionel Messi & co is PSV in principe kansloos. Maar hoe zit het met de twee andere teams? Kunnen de mannen van Mark van Bommel een vuist maken tegen Spurs en Inter?

De Engelsen begonnen het huidige seizoen met drie prima zeges in de Premier League op Newcastle United, Fulham en Manchester United. Maar tijdens de laatste twee speelronden ging het mis. Eerst was Watford te sterk en daarna trok Liverpool aan het langste eind. Tottenham is dus in ieder geval kwetsbaar; een fijne gedachte voor PSV. Met Michel Vorm, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Moussa Dembele en Christian Eriksen kent de basisformatie een groot aantal spelers die in de Eredivisie hebben gespeeld. En dan is er natuurlijk nog Harry Kane, de spits die het elke verdediging lastig kan maken. Vooraf bekeken maakt PSV vooral in eigen huis een kans tegen Spurs.

Wie op de ranglijst van de Serie A op zoek gaat naar Internazionale, moet flink naar beneneden scrollen. De naam van de Nerazzurri is pas op de 15e plek terug te vinden. In het nog verse seizoen wist de ploeg pas een keer te winnen en een keer gelijk te spelen. Sassuolo en Parma waren te sterk. Voor ons is Stefan de Vrij uiteraard de bekendste naam binnen de selectie van de formatie uit Milaan. Verder zijn de Belg Radja Nainggolan en WK-finalist Ivan Peresic de grote mannen. Maar Inter is allang niet meer de topploeg van weleer. Tuurlijk, de naam maakt nog altijd indruk maar PSV moet zowel uit als thuis toe kunnen slaan tegen de Italianen.

Aftrap

Is het een voor- of nadeel om tegen grootmacht Barça te starten in de groepsfase? Lastige vraag. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat in het openingsduel sprake zou kunnen zijn van onderschatting. Dat ze in Catalonië denken dat ze PSV wel even oprollen, omdat Nederland op internationaal niveau niet veel meer voorstelt. Een gelijkspel zou een geweldige stunt zijn. Aan de andere kant is het geen lekker begin om er onverhoopt gelijk met 5-0 af te vliegen. Maar wie weet is PSV in staat redelijk partij te bieden en het doelpuntenverschil redelijk beperkt te houden. Dan kunnen de Eindhovenaren ondanks het resultaat best met opgeheven hoofd richting de volgende tegenstanders kijken.

Vorm

Dat PSV de twee wedstrijden tegen Fortuna Sittard en PEC Zwolle pas in de slotseconden in winst omzette, zijn we min of meer al vergeten. Het indrukwekkende spelbeeld in de voorronde van de Champions League en tegen Willem II en ADO Den Haag blijft langer hangen. Vanuit een goede organisatie zoekt PSV snel de weg naar voren en vindt daar op een vaak originele manier de ruimte om gevaar te stichten. Aan doelpunten geen gebrek. In de eerste vijf Eredivisiewedstrijden maakte de koploper maar liefst 21 doelpunten. Aan vorm en vertrouwen geen gebrek, maar de vraag is of die lijn kan worden doorgetrokken op het hoogste podium van het Europese clubvoetbal.

Trainer

Een mooie taak voor Mark van Bommel om zijn equipe klaar te stomen voor het grote werk. De trainer maakt tot nu toe een prima indruk in zijn nieuwe rol. Met hier een daar een ‘boks’ is hij one of the boys, maar dankzij zijn gezaghebbende uitstraling weten de spelers maar al te goed wie de baas is. En hoe mooi moet het voor ‘Bommel’ zijn om vanavond met de handen in zijn zakken langs het veld van Camp Nou te staan, op bezoek bij zijn oude club waarmee hij in 2005/2006 te Champions League won?

Gevolgen

Na de reis naar Spanje staat de topper tegen Ajax op het programma. Het wordt dus een loodzware week voor PSV en daar zullen er meer van volgen. Al kun je na een Champions Leaguewedstrijd misschien beter tegen een topclub spelen dan tegen een laagvlieger. Het contrast tussen Tottenham Hotspur-uit en De Graafschap-uit (in november) is op alle gebieden immens groot, en dat kan zijn weerslag hebben op de motivatie van de groep. Dan kun je na de thuiswedstrijd tegen FC Barcelona bijvoorbeeld beter tegen Feyenoord spelen, zoals in december gaat gebeuren. Het is dus niet alleen zaak om in de Champions League de nodige punten bij elkaar te sprokkelen, maar ook om er in de Eredivisie in de daaropvolgende wedstrijd zo weinig mogelijk te morsen.

Opbrengst

Ook de penningmeester van PSV sprong een gat in de lucht, toen plaatsing voor de groepsfase werd afgedwongen. Hij kon in één klap meer dan 35 miljoen euro bijschrijven. Dat bedrag bestaat uit de plaatsingspremie van 15,25 miljoen, 12,2 miljoen op basis van de Europese ranking van PSV, 5 miljoen aan kaartverkoop en een hap van rond de 4,5 miljoen euro uit de taart van tv-rechten.

Ajax

Voorspel

Veel Nederlandse voetbalkenners hadden er een hard hoofd in, maar Ajax flikte het wel. De Amsterdammers overleefden drie voorrondes door Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev omver te kegelen. Een uitstekende prestatie die een vervolg moet krijgen in de groepsfase.

Tegenstanders

Met AEK Athene, Benfica en Bayern München heeft Ajax weinig te klagen. Het had erger gekund, bewijst de groep van PSV. Arjen Robben en zijn ploeggenoten hebben op papier uiteraard de beste kansen en daarachter moet Ajax met de Grieken en Portugezen uitvechten wie als twee doorgaat naar de volgende ronde.

AEK Athene doet het in de competitie in ieder geval uitstekend. Na drie wedstrijden staat de ploeg met de volle mep bovenaan met een uitstekend doelsaldo van 9-1. In de voorronden van de Champions League waren ze te sterk voor Vidi FC en Celtic.

Benfica was in de voorronden van de Champions League te sterk voor PAOK Saloniki en Fenerbahçe. Ook in de Portugese competitie is de formatie behoorlijk op dreef en is met 10 punten uit 4 wedstrijden gedeeld koploper.

Bayern is lekker op dreef in de Bundesliga. In de eerste 3 wedstrijden van het seizoen produceerde de club uit München telkens 3 doelpunten.

Aftrap

Waar PSV zonder druk naar Barcelona is afgereisd, daar moet Ajax woensdagavond gelijk toeslaan. Om kans te maken op overwintering in de Champions League móet AEK Athene worden geklopt. Bij elk ander resultaat wordt het een stuk moeilijker om te overleven. En dat is – naast kampioen worden – dé missie van dit seizoen.

Hakim Ziyech is een van de grote smaakmakers bij Ajax. Foto: ANP

Vorm

Net als PSV is Ajax ‘on fire’. Mede dankzij Dusan Tadic en een in topvorm verkerende Hakim Ziyech tovert de ploeg van Erik ten Hag de ene na de andere fraaie aanval uit de mouw. Als je dan ook nog eens een scorende spits als Klaas-Jan Huntelaar hebt, laat je de knieën van tegenstanders al snel knikken. Het mooiste is misschien nog wel dat het plezier er bij de spelers vanaf druipt. Dat maakt het nog leuker om naar te kijken. Niemand in Amsterdam denkt meer aan de 1-1 tegen Heracles Almelo, waarmee het seizoen voor Ajax in eigen huis zeer teleurstellend begon. Ook de eerste uitwedstrijd was niet om over naar huis te schrijven, al werden de drie punten wel meegenomen vanuit Venlo. Sindsdien lijkt Ajax echter niet meer te houden: 5-0 tegen Emmen, 4-0 tegen Vitessen en 3-0 tegen FC Groningen. Een prima reeks om met voldoende bravoure aan te treden tegen AEK Athene.

Trainer

„Ik vind dat accent van Erik ten Hag eigenlijk best geinig”, zei een Ajax-fan, nadat zijn ploeg zich had gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League. Tja, als je wint heb je vrienden. Want vorig seizoen werd de trainer nog belachelijk gemaakt vanwege zijn soms bijna onverstaanbare gebrabbel. Een makkelijke stok om mee te slaan als de resultaten tegenvallen. Maar zien Ajax-fans weer het Ajax dat ze zo graag zien voetballen. Aanvallend, frivool, aantrekkelijk en doelpuntrijk. Dat is natuurlijk al heel wat, maar nu moet Ten Hag het voor elkaar zien te krijgen ook buiten de landsgrenzen het voetbalpubliek te vermaken.

Gevolgen

Na de Europese ontmoetingen zijn PSV, AZ, Feyenoord, ADO Den Haag, Excelsior en De Graafschap de tegenstanders in de Eredivisie. Drie toppers en drie ‘makkies’, dus. Al zullen Ajacieden een wedstrijd tegen De Graafschap waarschijnlijk nooit meer onderschatten. Fitheid wordt hoe dan ook een belangrijk aspect in de titelstrijd. Welke spelers kunnen twee of zelfs drie wedstrijden per week aan en bij wie komt de klad erin?

Opbrengst

Dankzij het bereiken van de Europa League-finale in 2017 heeft Ajax met de plaatsing voor de groepsfase al meer miljoenen binnen geharkt dan PSV. Dat komt door de beloning op basis van de UEFA-ranking, waarbij wordt gekeken naar de Europese prestaties van de afgelopen tien jaar. Daarvoor vangt Ajax minimaal 18,7 miljoen euro. Het totaalbedrag ligt rond de 40 miljoen euro, maar dat kan nog verder oplopen. Voor een zege in de groepsfase ontvangt een club nog eens 2,7 miljoen euro en voor een remise 0,9 miljoen euro.