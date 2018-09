PSV-Ajax door de ogen van John van den Heuvel

In de rubriek 'In het spoor van...' gaan we op pad met iemand uit de sportwereld. Vandaag duiken we in het spoor van misdaadverslaggever John van den Heuvel, die een groot PSV-fan is. Samen bezoeken we de topper tegen Ajax.

Ergens in de middag

Op een niet nader te noemen tijdstip en op een onbekende locatie wacht misdaadverslaggever John van den Heuvel in zijn zwaarbeveiligde huis op Peter R. de Vries. De PSV-fan heeft de Ajax-supporter uitgenodigd om samen de topper in Eindhoven te bezoeken. „We rijden samen richting het stadion, dan zal het nog best gezellig zijn”, zegt Van den Heuvel. „Maar voor Peter wordt het een heel ongezellige terugrit. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax gaat winnen. Daar heb ik hem al voor gewaarschuwd. Peter zei toen dat hij me na de wedstrijd wel zou spreken…”

14:32 uur

Met hun beveiligde vervoer arriveren Van den Heuvel en De Vries bij het stadion van PSV. De misdaadverslaggever van De Telegraaf kan niet meer over straat zonder beveiligers. Motorclub No Surrender heeft een flink bedrag op zijn hoofd gezegd, dus moet ook tijdens een bezoek aan een voetbalwedstrijdje alles op alles worden gezet om de dag veilig door te komen. Van den Heuvel wil er logischerwijs weinig over kwijt. Zelfs het kleinste detail over zijn beveiliging kan gevaar voor hem opleveren. „Maar neem van mij aan dat de beveiligers er alles aan doen om mij een wedstrijd te kunnen laten bezoeken. En PSV werkt ook altijd mee, ik heb nauw contact met het hoofd-beveiliging. Ik voel me altijd welkom en veilig in het Philips Stadion.”

14:40 uur

Op de trap van de chique Legends Lounge ligt rode vloerbedekking een eenmaal boven staat een dame met een glas champagne klaar. Van den Heuvel en De Vries heffen het glas, terwijl ze op een andere bekende genodigde afstappen. Frank de Boer steekt zijn hand uit en lacht vriendelijk. Uiteraard gaat het direct over de wedstrijd die over twee uur begint. „Matthijs de Ligt speelt niet”, weet De Vries al. „Dat scheelt een jas.”

John van den Heuvel met zijn collega Peter R. de Vries, die hij voor de wedstrijd al waarschuwde voor een zeperd voor Ajax.

15:15 uur

Buiten, op het balkon van de skybox, wijst Van den Heuvel naar beneden richting de eerste ring. „In de jaren 70 stond ik daar tussen de andere fanatiekelingen van de harde kern. De L-side heette dat toen. Of ik toen wel eens met de politie in aanraking ben gekomen? Haha, dat is allemaal inmiddels verjaard, dus ik kan het wel vertellen… Nee hoor, ik was geen hooligan die treinen sloopte ofzo. Maar ik vond het wel mooi om overal bij te zijn, ook tijdens uitwedstrijden. Ik herinner me nog een PSV-Ajax waarbij supporters uit Amsterdam ons vak wilden innemen. Stonden we oog in oog met die gasten. Dat waren spannende maar toch ook wel minder leuke tijden.”

Nu volgt Van den Heuvel in een compleet andere setting het treffen met de grote rivaal uit de hoofdstad. In de Legends Lounge wordt door een microfoon omgeroepen dat men aan tafel kan. „We krijgen zes gangen voorgeschoteld”, glimlacht de misdaadverslaggever. „De chef-kok van Hotel Okura uit Amsterdam is overgekomen om dat allemaal te bereiden. Lekker en leuk, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel de echte voetbalsfeer van vroeger mis.”

15:45 uur

Terwijl duizenden supporters hun plekje op de tribune opzoeken, worden in de Legends Lounge de glazen nog maar eens goed gevuld. Toen Van den Heuvel hier enkele kilometers verderop zijn jeugd doorbracht, had hij waarschijnlijk niet kunnen denken dat hij zich op dergelijke wijze zou ‘voorbereiden’ op een wedstrijd. Hij werd in Amsterdam geboren, maar verhuisde op zijn 2e naar Eindhoven vanwege het werk van zijn stiefvader, die hij overigens gewoon vader noemt. Zijn biologische vader ging ervandoor toen hij in de buik van zijn moeder zat. Het werd hem verteld toen hij 15 jaar was. „Dat was ook de leeftijd waarop ik stopte met voetballen bij EVV, dat nu FC Eindhoven heet. Er werden andere dingen belangrijker dan voetbal: scooters, uitgaan en dat soort zaken. Ik was toen al PSV-supporter. Dat kwam vooral doordat ik een vriendje had dat op het punt van doorbreken stond als jeugdspeler van PSV: Willy Scheepers. Ik ging heel vaak met zijn familie naar wedstrijden van hem kijken. Ik denk dat ik een jaar of vijf, zes een seizoenkaart heb gehad bij PSV. Toen ik op mijn 18e naar Amsterdam verhuisde omdat ik daar bij de politie ging werken, ben ik altijd PSV-supporter gebleven. Ik probeer zo veel mogelijk wedstrijden te bezoeken, maar ik moet er helaas heel veel laten schieten vanwege mijn werk. Dit seizoen bezocht ik de uitwedstrijd in Wit-Rusland tegen BATE Borisov. Het uitduel tegen FC Barcelona moest ik aan me voorbij laten gaan, maar tijdens de groepsfase van de Champions League wil ik zéker nog naar Londen of Milaan om de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur en Internazionalete zien.”

16:03 uur

Tien meter van de tafel waar Van den Heuvel van rosevalaardappel, waterkers, mierikswortel met kaviaar geniet, zitten zijn beveiligers ontspannen aan een statafel. Ze krijgen dezelfde gerechten voorgeschoteld. Of ze een glas champagne believen. „Ik zou wel willen, maar dat mag niet van mijn baas, haha.” Hij loopt naar buiten om de boel te inspecteren. Wat voor mensen hangen over de boarding boven de stoel waar Van den Heuvel straks gaat zitten? Wie zitten er in de aangrenzende skyboxen? De kust is veilig.

16:05 uur

De spelers van PSV komen het veld op voor de warming-up. Vanaf de Oost-tribune stijgt een orkaan van geluid op. Een fan zwaait met een Mexicaanse vlag. Van den Heuvel: „Ik geniet binnen deze selectie het meest van Hirving Lozano, dat zal je niet verbazen. Die jongen heeft zo ongelooflijk veel creativiteit. Hij doet me qua potentie denken aan Romario en Ronaldo. Ik weet zeker dat Lozano ook een grote ster bij een grote club gaat worden. Aan de andere kant kan ik in dit team heel erg genieten van het doorzettingsvermogen van Jorrit Hendrix en Denzel Dumfries. En ik ben blij dat Jeroen Zoet niet naar een andere club is gegaan. Een geweldige keeper en een sympathieke jongen. Dat laatst geldt eigenlijk voor de hele selectie. Ook op het veld maken ze een heel frisse indruk. Niets ten nadele van Phillip Cocu, maar hij zat er natuurlijk al een paar jaar. Je ziet nu dat het goed is dat er een frisse wind waait. Mark van Bommel heeft me tot nu toe aangenaam verrast als trainer. Ja, PSV heeft in een aantal wedstrijden in de slotseconden het winnende doelpunt gemaakt. Dan worden ze gelijk mazzelpikken genoemd, maar volgens mij stond juist Ajax daar járen om bekend. Daar hebben ze het uitgevonden.”

16:30 uur

De spanning stijgt. Over een kwartier begint de topper waarin PSV de voorsprong op de directe concurrent uit Amsterdam kan vergroten. Of waarin Ajax de koppositie kan overnemen. „Zij willen zich natuurlijk revancheren voor de kampioenswedstrijd van vorig seizoen”, zegt Van den Heuvel over het duel met Ajax dat de Eindhovenaren met 3-0 wonnen en zo de titel nog meer glans gaven. „En PSV wil iets rechtzetten na de 4-0 nederlaag in Barcelona.”

16:33 uur

Van den Heuvel hoort aan tafel hoe de sfeer op de tribunes steeds intensiever wordt, zoals het hoort voorafgaand aan een topper tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie. „Op deze manier mis ik voor een groot gedeelte de sfeer. Daarom zei ik tegen mijn tafelgenoten dat ze die duif met pistache, granaatappel en trappeur snel naar binnen moesten werken. Ik wil naar buiten!”

John van den Heuvel geniet in de Legends Lounge in het Philips Stadion van een zesgangendiner.

17:02 uur

Tijdens de wedstrijd blijkt al snel hoe fanatiek en vooral ook hoe nerveus Van den Heuvel is. Zijn ellenbogen leunen op zijn knieën en met zijn handen vormt hij een kommetje om zijn neus. Na een paar minuten veert hij uit op zijn stoel bij een kansje van Luuk de Jong en als Lozano onderuitgaat in het strafschopgebied kijkt hij naar scheidsrechter Makkelie en doet hij zijn armen wijd. Geen pingel, zo blijkt uit de herhaling.

17:11 uur

Gebalde vuisten, high-fives en oerkreten. Van den Heuvel heeft een topmiddag in het Philips Stadion. Eerst was het Gaston Pereiro die in de 21e minuut voor een Brabants feestje zorgde en drie minuten later leek De Jong het duel al vroegtijdig te beslissen door de 2-0 aan te tekenen. De misdaadverslaggever viert de goals alsof hij weer op de L-side staat.

17:21 uur

Als Lozano de derde van de middag in het net heeft liggen, werpt Van den Heuvel een treiterende blik op Peter R. de Vries. André Ooijer, die achter hem staat, krijgt een knipoog. De ex-speler van PSV én Ajax: „3-0 bij rust, 3-0! Ongelooflijk. In Amsterdam staan ze straks de spelersbus weer op te wachten. En Ten Hag vliegt eruit!”

17:35 uur

Rust. Peter R. de Vries loopt met een bedrukt gezicht achter de dolblije Van den Heuvel aan naar binnen. „Dit had ik niet verwacht. Naar mijn mening waren het drie vrij knullige doelpunten. Je merkt gelijk het gemis van De Ligt. Nu staat Frenkie de Jong daar, maar dat is gewoon geen verdediger. En doelman André Onana ging ook niet vrijuit tijdens álle tegentreffers”, zegt De Vries, terwijl hij een kaasplankje in zijn handen krijgt gedrukt. „Ik ben benieuwd wat Frank de Boer ervan vindt.”

De ex-trainer van Ajax verzorgt tijdens de rust de analyse in de Legends Lounge. Ook Van den Heuvel krijgt een microfoon in zijn hand gedrukt. „Ik ben verbaasd over het gemak waarmee PSV overklast met strijd en doorzettingsvermogen. Wat dat betreft had ik meer van Ajax verwacht. Dit gaan wij niet meer uit handen geven. Even kijken hoor, waar is mijn collega Peter R. de Vries? Ah daar! Hij kan blijkbaar nog lachen.”

18:31 uur

„Erik neem je rotzooi mee”, scanderen de PSV-supporters over de trainer van Ajax. Daarna wordt de naam van hun eigen trainer gescandeerd. Iedereen weet dat er met nog maar een paar minuten op de klok niets meer aan de stand gaat veranderen. Dus vergroten de Eindhovenaren de voorsprong van Ajax van 2 naar 5 punten. „Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, maar dit is wel een heel belangrijke stap. PSV is nu gelijk de kater van die wedstrijd tegen Barcelona kwijt én ze hebben een extra boost gekregen omdat ze de directe concurrent hebben geklopt. Mooi hè, hoe die spelers nu feest vieren met de supporters? Het liefst had ik nu daar gestaan”, zegt hij, wijzend naar de Oost-tribune.

19:10 uur

In de perskamer van het Philips Stadion zitten verslaggevers driftig op hun laptops te tikken. Ook Van den Heuvels collega’s van De Telegraaf, de krant die buiten Amsterdam nog wel eens een Ajax-krant wordt genoemd. „Ook ik zeg dat wel eens tegen de jongens van Telesport en dan reageren ze verbolgen, omdat ze vinden dat ze volledig onafhankelijk zijn. PSV-watcher Erik van Haren is dat inderdaad, maar verder ligt de nadruk natuurlijk wel heel erg op Ajax. Weet je waar ik me het meest aan stoor? En dan heb ik het niet alleen over Telesport hoor, maar over de sportjournalistiek in het algemeen. Ajax wordt altijd zo ongelooflijk opgehemeld. Als ene Kasper Dolberg tegen NEC vier keer scoort, dan is hij gelijk een wereldspits. En als Ajax van AEK Athene wint, is het een serieuze kandidaat om de Champions League te winnen. PSV verloor in Barcelona met 4-0 van Messi, maar als Ajax daar had gespeeld waren zij ook gewoon met dezelfde cijfers van het veld gestapt. Daar ben ik van overtuigd.”

19:32 uur

Het is tijd om huiswaarts te keren. Van den Heuvel en De Vries rijden samen terug naar de geheime locatie waar eerstgenoemde woont. De Vries: „De tijd dat ik hier wakker van lag, ligt ver achter mij. Maar ik ben wel bang dat ik dit nog heel lang te horen krijg van John…”

Ergens in de avond

De misdaadverslaggever is thuis. Veilig en wel. „Het is niet zo dat ik opgelucht ben als ik weer in mijn huis ben. Op zo’n dag als deze ben ik helemaal niet mijn veiligheid bezig, joh. Dreigementen weerhouden mij er niet van om leuke dingen te doen.”