Nieuwe finaleplaats: Bertens wordt alleen maar beter

Kiki Bertens kan zondag haar derde WTA-titel van het seizoen binnenhalen. In de halve eindstrijd in Seoul rekende ze in 6-4 en 6-2 met Maria Sakkari af. Het bevestigt nog maar eens dat ze aan een topseizoen bezig is.

Die extra uitschieter naar boven in een Grand Slam (zoals in 2016, toen ze de halve finale van Roland Garros bereikte) zat er dit keer niet in, maar buitengewoon constant is ze wel.

Blessurevrij

Dat heeft er mede mee te maken dat ze tot dusver in 2018 - even afkloppen - helemaal blessurevrij is gebleven. Dat is al een hele prestatie voor de Nederlandse toptennisser van de laatste jaren, tik op Google maar eens blessure in in combinatie met de naam van Robin Haase of Michaëlla Krajicek. Zelf moest Bertens in zowel 2016 als 2017 toernooien laten schieten of opgeven vanwege fysieke klachten.

Nu dat niet het geval is, levert ze voor Nederlandse begrippen unieke prestaties. Ze is de eerste landgenoot ooit die in een kalenderjaar tijd in alle Grand Slams minimaal de derde ronde haalt. En in mei werd ze de eerste in twintig jaar tijd die de top 15 van de wereldranking bereikte.

Raemon Sluiter

Kortom, Bertens is on fire. Dat is iets dat je niet los kan zien van haar samenwerking met Raemon Sluiter. De voormalig tennisser reikt met zijn pupil naar grotere hoogten dan hij zelf kwam tijdens zijn loopbaan.

Toen de twee elkaar vonden in de zomer 2015 had Bertens geen coach en stond ze zelfs buiten de top 100. Binnen no-time had het effect, want ze begon 2016 met het ene goede WTA-resultaat na het andere. De toernooizege bleef uit tot in mei in Nürnberg en direct daarop volgde de halve finaleplek in Parijs. Helaas liep ze daar ook direct een kuitblessure op, die haar belette optimaal te presteren op Wimbledon.

In 2017 won ze weliswaar twee WTA-toernooien, maar kende ze op alle vier de Grand Slam een bijzonder zwak optreden. Dit jaar combineert ze die resultaten wel. Haar winst in Cincinatti was bovendien haar grootste zege tot dusver en in het nog iets hoger aangeslagen toernooi van Madrid reikte ze tot de finale.

Piekleeftijd

Mocht ze zondag de finale van Seoul winnend afsluiten dan lonkt haar hoogste WTA-ranking aan het eind van het jaar ooit: ergens dik in de top 15. Met haar 27 jaar zou ze fysiek nu op haar piek moeten zitten. Dus als ze inderdaad blessurevrij kan blijven, mogen we in 2019 hopen op nog meer.