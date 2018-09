Duitsland organiseert EK voetbal van 2024

In de rubriek 'In het spoor van...' gaan we op pad met iemand uit de sportwereld. Vandaag duiken we in het spoor van misdaadverslaggever John van den Heuvel, die een groot PSV-fan is. Samen bezoeken we de topper tegen Ajax.

Ergens in de middag

Op een niet nader te noemen tijdstip en op een onbekende locatie wacht misdaadverslaggever John van den Heuvel in zijn zwaarbeveiligde huis op Peter R. de Vries. De PSV-fan heeft de Ajax-supporter uitgenodigd om samen de topper in Eindhoven te bezoeken. „We rijden samen richting het stadion, dan zal het nog best gezellig zijn”, zegt Van den Heuvel. „Maar voor Peter wordt het een heel ongezellige terugrit. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax gaat winnen. Daar heb ik hem al voor gewaarschuwd. Peter zei toen dat hij me na de wedstrijd wel zou spreken…”

14:32 uur

Met hun beveiligde vervoer arriveren Van den Heuvel en De Vries bij het stadion van PSV. De misdaadverslaggever van De Telegraaf kan niet meer over straat zonder beveiligers. Motorclub No Surrender heeft een flink bedrag op zijn hoofd gezet, dus moet ook tijdens een bezoek aan een voetbalwedstrijdje alles op alles worden gezet om de dag veilig door te komen. Van den Heuvel wil er logischerwijs weinig over kwijt. Zelfs het kleinste detail over zijn beveiliging kan gevaar voor hem opleveren. „Maar neem van mij aan dat de beveiligers er alles aan doen om mij een wedstrijd te kunnen laten bezoeken. En PSV werkt ook altijd mee, ik heb nauw contact met het hoofd-beveiliging. Ik voel me altijd welkom en veilig in het Philips Stadion.”