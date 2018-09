Douglas Costa gedraagt zich schandalig in wedstrijd

Op mediadagen van de Oranjevrouwen is Lieke Martens normaal gesproken de drukst bezette speelster. Cameraploegen, radioverslaggevers en journalisten met een kladblokje; iedereen wil iets van haar weten. Vandaag is het anders, want Metro is de enige die een interview met de linksbuiten heeft aangevraagd. Dus hebben we alle tijd voor een gesprek over de meest uiteenlopende onderwerpen. We pikken er negen hoofdstukjes uit:

Uithangbord

Martens kijkt in de interviewruimte op de KNVB-campus om zich heen en ziet tot haar tevredenheid dat Kika van Es, Sari van Veenendaal, Jill Roord en Sherida Spitse tegenover journalisten van het AD, de Volkskrant, Trouw en de NOS zitten. „Ik vind dat iedereen uit het team aandacht verdient. Ik weet dat ik als uithangbord belangrijk ben voor het vrouwenvoetbal. Die rol vervul ik graag, maar het is goed om meerdere uithangborden te hebben. Ik ben nooit iemand geweest die graag op de voorgrond treedt. Nog steeds niet, eigenlijk. Maar ik ontkom er simpelweg niet aan. Ik ben een voorbeeld voor heel veel jonge meisjes en zelfs jongens. Ze weten nu dat het mogelijk is om ooit voor FC Barcelona te spelen.”