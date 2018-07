Zo vieren de Fransen de wereldtitel

Er vindt wel vaker een signeersessie plaats in boekhandel Snoek aan de Meent in Rotterdam, maar volgende week woensdag krijgt eigenaar Arno Snoek wel heel uitzonderlijk bezoek in zijn winkel. Op steenworpafstand van de Coolsingel zal Sjaak Swart zijn krabbel zetten in de exemplaren van ‘Sjaak Swart 80’ die over te toonbank gaan.

Mister Ajax in het hartje van de stad van aartsrivaal Feyenoord, je moet er maar op komen. Snoek is een supporter van de bekerwinnaar van afgelopen seizoen, maar hij heeft geen moment getwijfeld of hij de gisteren 80 jaar geworden Swart moest uitnodigen of niet. „Ik heb helemaal niets met die rivaliteit tussen de twee clubs, met dat fanatieke gedoe”, aldus de eigenaar van de boekenzaak. „Het is allemaal overdreven. Het gaat om voetbal, meer niet. Zo denkt Sjaak Swart er zelf ook over, want hij was gelijk enthousiast. Toen ik de uitgever van het boek over mijn plan vertelde, was het heel gemakkelijk en snel geregeld. Volgens mij zit dat in het karakter van Swart, hij is heel positief en vrolijk.”

