Sjaak Swart is niet bang voor bezoek aan Rotterdam

Er vindt wel vaker een signeersessie plaats in boekhandel Snoek aan de Meent in Rotterdam, maar volgende week woensdag krijgt eigenaar Arno Snoek wel heel uitzonderlijk bezoek in zijn winkel. Op steenworpafstand van de Coolsingel zal Sjaak Swart zijn krabbel zetten in de exemplaren van ‘Sjaak Swart 80’ die over te toonbank gaan.

Mister Ajax in het hartje van de stad van aartsrivaal Feyenoord, je moet er maar op komen. Snoek is een supporter van de bekerwinnaar van afgelopen seizoen, maar hij heeft geen moment getwijfeld of hij de gisteren 80 jaar geworden Swart moest uitnodigen of niet. „Ik heb helemaal niets met die rivaliteit tussen de twee clubs, met dat fanatieke gedoe”, aldus de eigenaar van de boekenzaak. „Het is allemaal overdreven. Het gaat om voetbal, meer niet. Zo denkt Sjaak Swart er zelf ook over, want hij was gelijk enthousiast. Toen ik de uitgever van het boek over mijn plan vertelde, was het heel gemakkelijk en snel geregeld. Volgens mij zit dat in het karakter van Swart, hij is heel positief en vrolijk.”

020

Maar hij is wel Mister Ajax. Dat ligt bij een deel van de Rotterdamse bevolking nu eenmaal zeer gevoelig. Ze hebben het liefst niets te maken met ‘020’. Een treffend voorbeeld: boeken over Feyenoorders die worden uitgebracht door uitgeverij Nieuw Amsterdam komen in de winkel te liggen zonder de naam van de hoofdstad. Zo staat op het onlangs verschenen van Dirk Kuyt niet Nieuw A’dam op de rug maar Nieuw R’dam. Dit om te voorkomen dat aanhangers van Feyenoord het boek niet kopen, omdat ze dan iets met Amsterdam erop in de boekenkast hebben staan.

„Ik zie Swart niet als Ajacied, maar als icoon van het Nederlandse voetbal”, zegt Snoek. „De Telegraaf belde al om te vragen of ik bang ben voor ongeregeldheden. Wat een onzin. Het wordt gewoon een gezellige middag. Ik heb geen idee hoeveel mensen er komen en of daar veel Ajacieden tussen zitten. Ik vind het gewoon grappig dat hij naar Rotterdam komt.”

Liefdesverklaring

De familie van Swart heeft hem de trip naar de Maasstad afgeraden. „Ben je gek, ik ben nergens bang voor”, riep de jarige job toen gelijk, zegt Jaap Visser, die het boek ‘Sjaak Swart 80’ samen met Matty Verkamman heeft gemaakt. „Hij vindt het prachtig om naar Rotterdam te gaan. Hij houdt van De Kuip, van het veld, van de sfeer, noem maar op. In het boek staat een hoofdstuk dat Feyenoord heet en daarin verklaart hij zo’n beetje zijn liefde voor de club. Feyenoord was de enige club waar hij naartoe had willen gaan als hij Ajax had verlaten.”

Tijdens de verkiezing Voetballer van het Jaar verraste Swart vriend en vijand door uit volle borst “Hand in hand, kameraden’ te zingen toen kampioen Feyenoord op het podium stond. Er is dan ook geen beveiliging opgetrommeld om de signeersessie van volgende week woensdag in goede banen te leiden. Tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar, komende zaterdag bij boekhandel Scheltema aan het Rokin in Amsterdam, is dat overigens wel het geval. Vanwege de verwachte drukte zullen beveiligers de boel in de gaten houden, mede omdat het twee jaar geleden in de soep liep toen Jari Litmanen zijn boek er signeerde.

Niet blij

De Finse ex-speler van Ajax moest zijn vlucht vanaf Schiphol halen, terwijl er nog een enorme rij voor de deur stond met mensen die dolgraag een krabbel van hun held wilden bemachtigen. Sommigen waren er op z’n zachtst gezegd niet blij mee dat zij achter het net visten en hebben de boekwinkel daar onlangs telefonisch aan herinnerd.

Bij Snoek op de Rotterdamse Meent wordt het waarschijnlijk een stuk rustig dan bij Scheltema. „Al sluit ik het niet uit dat er ook fanatieke fans van Feyenoord op de stoep zullen staan”, zegt Visser. „Ik denk dat zij het alleen maar mooi vinden dat iemand als Sjaak Swart naar hun stad komt. Hij zelf heeft er in ieder geval zin in.”

Sjaak Swart zingt Hand in hand, kameraden: