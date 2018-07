Profiteert Dumoulin van de chaos rondom Froome?

Chris Froome werd in 2015 al eens door Franse 'wielerfans' bekogeld met urine. De verwachting is echter dat het dit jaar niet bij uitwerpselen zal blijven en er wordt serieus gevreesd voor zijn eigen veiligheid. De Brit is moment met afstand de meest gehate man uit het peloton.

Doping

En dat is niet onlogisch. De afgelopen tien maanden werd Froome betrapt met een veel te hoge waarde van het middel salbutamol, werd de positieve test lang geheim gehouden, volgde er een lange en onduidelijke zaak en werd de viervoudig Tour-winnaar deze week uiteindelijk zonder duidelijke reden vrijgesproken. Normaal na een positieve plas moet een renner aantonen dat hij de regels niet heeft overtreden, om een schorsing te voorkomen. Froome hoeft in dit geval niets te bepleiten voor zijn vrijspraak, waardoor het lijkt op een enorme voorkeurspositie die hij - en het rijke Team Sky - genieten bij wielerbond UCI.

Het Franse publiek heeft het niet zo op bedriegers en de ploeggenoten daarvan. Bovendien stookte Bernard Hinault - de beste Franse renner ooit - het vuurtje nog eens op door te stellen dat de renners zouden moeten staken.

Kogelwerende vesten

Dus werd Froome woensdag tijdens de persconferentie van Sky extra beschermd door twee agenten met kogelwerende vesten. Alleen zij kunnen onmogelijk om Froome heen staan tijdens de koers bijvoorbeeld als hij over een paar weken de altijd drukbevolkte Alpe d'Huez opknalt. Het leidt tot allemaal onnodige afleiding en het is weer een extra zorg voor de titelverdediger. Dat speelt zijn concurrenten in de kaart.

Een van zijn belangrijkste uitdagers luistert net als tijdens de Giro d'Italia naar de naam Tom Dumoulin. De Nederlander opent niet direct de aanval op Froome, maar is wel boos op de situatie en ook hoe de UCI dat afgehandeld heeft. ,,Dit is zo slecht voor de sport. Er zijn fans die het wielrennen helemaal niet meer serieus nemen. Dat snap ik. Je zou voor minder afhaken. Door de manier waarop de zaak is verlopen, zit iedereen nu met twijfels. Is dit nu de waarheid? Klopt het wel? Is het proces wel eerlijk verlopen? Er zijn zoveel vragen. Dan gaat iedereen er het slechte van denken. Ik ook. Er is een puinhoop van gemaakt. Daar is het rottige wielrennen weer."

Populaire Dumoulin

Toch zal Dumoulin een stuk rustiger door Frankrijk kunnen rijden dan Froome de komende drie weken. De Nederlander is ook in het buitenland enorm populair en heeft een onbesproken reputatie. Na de Giro d'Italia - die hij als tweede eindigde - reed hij de Hammer Series Limburg, nam hij rust, ging hij op hoogtestage en betwiste hij het NK op de weg. Daarmee is hij een stuk actiever geweest dan Froome, die sinds de Giro alleen trainingen (op hoogte) afwerkte.

Daarnaast heeft Nederland met Bauke Mollema nog een meer dan behoorlijke klassementstroef in huis. De Groninger won vorig jaar een etappe, maar wil nu weer hoge ogen gooien in de eindrankschikking. Hij stond al een paar keer tot in de derde week op een tweede plaats, maar zakte naar het einde toe steeds in. Stiekem vond hij het dus niet erg dat hij tijdens de Ronde van Zwitserland slechts twaalfde werd. ,,Het gaat er niet om hoe goed je vóór de Tour bent, maar hoe goed je tijdens een Tour bent. Ik lig op schema en heb er vertrouwen in dat ik er sta. Als ik gezond blijf en niet val, dan ben ik ervan overtuigd dat ik van voren mee ga doen."

In de schaduw

Dumoulin en Mollema zullen voor het grootste deel van het Nederlandse publiek de eerste blikvangers zijn voor het klassement en dat vindt de laatst Nederlandse hoop eigenlijk wel prima. Een van de redenen dat Steven Kruijswijk de Giro vaak boven de Tour verkoos, was namelijk de drukte en de hectiek in Frankrijk. ,,Voor mij begint de ronde eigenlijk pas na de eerste rustdag, met de twee of drie dagen in de bergen. Dan zal blijken hoe goed ik ben. Ik probeer op mijn manier door de openingsfase te rollen."

In de schaduw dus. Iets dat Froome en Sky absoluut niet kunnen. De trouwe helper Wout Poels is er in ieder geval niet bang voor. ,,Als je schrik hebt, kun je beter niet naar Frankrijk komen. Ik heb al twee keer eerder de Tour gereden met Sky, dus ik weet hoe het is. Hopelijk zal het meevallen en blijft het bij boegeroep, dan mag dat."