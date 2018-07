Knetterend oranje feest in Oostenrijk na zege Max

Max Verstappen kon zondag zijn geluk niet op, toen hij nog maar net over de finish was gekomen op de Red Bull Ring. Via de boardradio schreeuwde hij het uit. „Dit is te gek, dit is te gek.” Hij besefte dat hij duizenden Nederlanders, die naar het circuit in Oostenrijk waren gekomen, de dag van hun leven had bezorgd. En dat vanuit het niets. Want de kwalificatie was nou niet de beste die hij in zijn loopbaan heeft laten zien. Maar misschien zat er toch nog een derde podiumplek op een rij in…

Juist op het moment dat niemand het verwachtte, sloeg ‘Mad Max’ ongenadig hard toe. Er was hier en daar zelfs wat kritiek. Verstappen moest zijn wilde rijstijl maar eens aanpassen, anders zou hij niet snel meer een race winnen zoals in Spanje (2016), Mexico en Maleisië (2017). Door die twee zeges van vorig seizoen waren de verwachtingen voor dit racejaar torenhoog, maar al snel bleek de bolide van Red Bull Racing niet opgewassen tegen het geweld van Ferrari en Mercedes. In ieder geval niet op stabiele wijze.

Uitvallers

Des te verrassender was het dat Vertappen gisteren wel degelijk in staat was om een race binnen te slepen. Ja, dat was inderdaad voor een deel te danken aan uitvallende concurrenten. Maar Verstappen wist op kundige wijze zijn banden te sparen. „Aan het eind was het een kwestie van bandenmanagement”, zei hij daar zelf over. „Ik zag het bij Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton misgaan, dus ik kon niet helemaal voluit gaan. Gelukkig kon ik het tot het einde volhouden.”

Terwijl bij de andere rijders de paniek toesloeg vanwege de toestand van hun banden, bleef Verstappen ijzig kalm. Via de boardradio stelde hij zijn team gerust. „Geen zorgen, bij mij gaat alles goed.”

Heel houden

Vlak na de start van de race was het zaak om de boel in de eerste bocht heel te houden. Vorig jaar moest Verstappen de duizenden oranjefans teleurstellen, omdat hij na de eerste bocht van de GP uit de wedstrijd lag. Ook gisteren gebeurde er vlak na de start weer van alles. „Het was bij de start lastig om positie te kiezen, eigenlijk de gehele eerste ronde. Het belangrijkste was natuurlijk om die zonder schade doorkomen, en dat is gelukt. Ik won ook nog een positie, dus dat kwam goed uit.”

Op de avond voor de race was het al groot feest in de Max Verstappen Village. Foto: ANP

Ook de blunder van Mercedes (zie kader) werkte in zijn voordeel. Hamilton verloor de race door tijdens een virtual safety car-situatie niet naar binnen te gaan voor nieuwe banden. Volgens Verstappen had Hamilton ook ‘gewoon’ een gebrek aan snelheid. „Ook toen hij na zijn eerste pitstop de baan weer opkwam, was hij niet snel genoeg. Hij had natuurlijk pech met de virtual safety car, omdat het team hem niet naar binnen riep, maar de snelheid zat er niet echt in. Ik reed zelf agressief, maar wel op een gecontroleerde manier. Het is heel mooi dat dat de eindzege heeft opgeleverd voor al die mensen die hier naartoe zijn gekomen.”

Volwassen

Uiteraard was ook Red Bull Racing-baas Cristian Horner dolblij met de winst van de Nederlander. „Max heeft heel volwassen gereden”, zei hij voor de camera van Ziggo Sport. „De manier waarop hij zijn banden heel heeft gehouden is heel erg knap. Dat heeft hem de overwinning bezorgd. En dat in zijn Red Bull op de Red Bull Ring en met al die Nederlanders op de tribune. Prachtig.”

Het was bijna niet te geloven hoe ontspannen Verstappen naar de race toeleefde. Een dag voor de start liet hij zijn gezicht zien in het zogenaamde ‘Max Verstappen Village’, waar zo’n 4500 fans hun tenten hadden opgeslagen en ’s avonds werden vermaakt door Ziggo-commentator Olav Mol, die als verrassing de coureur zelf ook nog even op het podium toverde. Dit uiteraard tot grote vreugde van de in het oranje uitgedoste menigte.

Kippenvel

Verstappen is inmiddels wel wat gewend op het gebied van zijn supporters, maar het bezoek aan het dorp dat zijn eigen draagt, gaf hem op het laatste moment nog een extra boost. „Dit zorgt voor kippenvel”, zei de Nederlandse coureur in de tent waar hij zijn fans bedankte voor hun komst. „Het is geweldig en het zorgt voor een enorme motivatie. Het is ongelooflijk om zo veel mensen in het oranje te zien. Zowel op het circuit als hier in het Verstappen Village. Ik ben zeer gemotiveerd om hier een prachtig resultaat voor de fans. Hopelijk gaat dat gebeuren, maar het wordt geen gemakkelijke race”, wees hij de supporters op de vierde startplek. Maar er is een kans dat we op het podium gaan eindigen. Ik ga in ieder geval mijn best doen.”

Een derde plek zou ook al voor een groot feest op de oranjetribune hebben gezorgd, maar gisteren konden de uitzinnige Nederlandse F1-liefhebbers hun geluk niet op. Toen Valtteri Bottas al snel uitviel werd er luid gejuicht in het oranje vak en toen ook de race voor Lewis Hamilton erop zat, was het helemaal bal. Toen was er het besef: we zijn hier getuige van een historische race. In de brandende zon barstte er een knetterend oranje feest los, dat de mensen die erbij waren nog lang zullen heugen.