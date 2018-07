Kapotte bolide nekt Verstappen vlak voor de finish

Max Verstappen heeft zijn race vier rondes voor het einde van de grote prijs van Groot-Brittannië moeten opgeven vanwege een defect aan zijn auto. De Duitser Sebastian Vettel van Ferari won in het 'hol van de leeuw' op het thuiscircuit van zijn grote concurrent de Brit Hamilton van Mercedes.

Zinderend slot

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand en reed de Nederlander op een verdienstelijke derde plaats. In een zinderende slotfase delfde de Maastrichtenaar het onderspit tegen Kimi Räikkönen. Dit bleek een onheilspellende voorbode. Door een slippertje kelderde hij naar de dertiende positie. Daarna bleek dat Verstappen de race op het Silverstone-circuit niet kon volbrengen. Vanwege een defecte versnellingsbak kon de auto van Redbull niet meer uit de eerste versnelling te raken. Hij moest hierdoor opgeven.

Sebastian Vettel heeft zijn 51e zege in de Formule 1 geboekt. De Duitser won de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De coureur van Ferrari verstevigde de leiding in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton eindigde als tweede in zijn thuisrace. Dat was bijzonder knap, want de regerend wereldkampioen leek na een schuiver vlak na de start kansloos voor het podium. Maar de Brit trakteerde de 140.000 toeschouwers op een magistrale inhaalrace in zijn Mercedes, die eindigde op het podium.

Max Verstappen kon zijn derde plek niet vasthouden ©ANP

Lastige race

De Nederlander was vooraf niet gerust op een goed resultaat, omdat zijn bolide naar eigen inzicht pure snelheid tekort kwam om het Mercedes en Ferrari echt lastig te kunnen maken op Silverstone. Hij startte vanaf plek vijf en moest hopen op reuring voor hem. Verstappen werd op zijn wenken bediend door een schuiver van Lewis Hamilton, die vanaf poleposition was gestart en een tik kreeg van Räikkönen. Verstappen ontweek de glijdende bolide van de Britse wereldkampioen en won twee posities. Hij schoof door van de vijfde naar de derde plaats.

Een harde crash van Marcus Ericsson (Sauber) deed Verstappen besluiten een tweede bandenwissel te maken. Hij keerde als vierde terug op de baan. Een eerste aanval van Räikkönen wist Verstappen nog fraai te pareren, maar bij een volgende poging van de ervaren Fin moest de Nederlander wijken. Kort daarna raakte hij de controle over zijn bolide kwijt en spinde. Verstappen zette de race wel voort, maar zijn Red Bull bleek toch te veel schade te hebben opgelopen om de finish te kunnen halen.

Verstappen won vorige week de race in Oostenrijk en behaalde daarvoor een tweede en derde plek. Aan deze reeks van goede prestaties is in Groot-Brittannië een einde gekomen. Hij staat op dit moment op de zesde plaats op de ranglijst, hij is ingehaald door de Fin Valtteri Bottas die vierde werd op het circuit van Silverstone.