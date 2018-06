Messi én Ronaldo uitgeschakeld in achtste finales WK

Lieke Martens draait haar hoofd een beetje weg en begint te lachen als we vragen of ze blij is dat het seizoen eindelijk voorbij is. „Om heel eerlijk te zijn: ja! Het is een heel mooi jaar geweest, waar ik heel erg van heb genoten. Maar het was ook zwaar. Ik ben nu echt toe aan vakantie.”

Gevoelsmatig lijkt het al veel langer geleden dat de linksbuiten het Nederlands elftal naar de Europese titel leidde, maar een jaar geleden was het toernooi in eigen land nog niet eens begonnen. Daarna kwam haar leven in een stroomversnelling. Zowel op voetbalgebied als privé veranderde er in een korte periode enorm veel. Ze verhuisde naar Barcelona, ging bij haar nieuwe club heel goed geld verdienen, werd uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, verbrak haar relatie, werkte aan een boek en ga zo maar door.

Uniek