Milou en Bastiaan wonen bijna samen, Geert-Jan eindigt alleen

De laatste aflevering van een bewogen Boer Zoekt Vrouw-seizoen zit erop. Hoe is het de boeren in de liefde vergaan in tijden van corona?

Favorieten Bastiaan en Milou blijken met het idee van samenwonen te flirten. Geert vindt liefde buiten het programma om, ‘araboer’ Geert-Jan verliest zowel Carin als Jacqueline, maar hoera, Nienke en Jan zijn nog samen. Ondertussen komt underdog Willem uit de bus als publieksfavoriet.

Het was de finale-aflevering van een bewogen en veelbesproken seizoen Boer Zoekt Vrouw. Extra speciaal was dat de boerenkoppels geïnterviewd werden in de huidige tijd, de tijd van coronacrisis.

Milou trekt bij Bastiaan in door coronacrisis

Zo bleek Milou vanwege de crisis inmiddels bij boer Bastiaan te zijn ingetrokken. Zag het koppel het zitten om permanent samen te gaan wonen? „We zijn er nog niet over uit.” Bastiaan vond het idee moeilijk dat hij en Milou aan een lange afstandsrelatie zouden beginnen. „Zeker dan moet je ervoor waken dat je elkaars tijd niet verdoet,’ zei Bastiaan. Door de coronacrisis zijn ze nu in ieder geval veel samen. Als het aan Milou ligt, zou ze het wanneer puntje bij paaltje kwam wel weten. „Ik zou voor jou kiezen.”

Angela blikt terug op verhouding met boer Geert

Niet iedereen liep zo snel van stapel. Zo was er de roemruchtige boer Geert, de Kim Bodnia van het zuiden. Hij datete twee vrouwen voor hij de handdoek in de ring gooide. Angela blikte met Yvon terug op het gesprek aan de cafétafel in Noord-Spanje. „Hij was me voor” zei Angela, met een kleine brok in haar keel. Angela was er zelf al achter dat zij en Geert geen toekomst hadden. Ze betreurde de manier waarop het afliep. „Ik dacht, je hebt de moeite niet genomen om erachter te komen hoe mijn leven eruit ziet.” Toch is Angela trots dat ze mee heeft gedaan.

Geert vindt liefde buiten Boer Zoekt Vrouw om

En Geert? Die blijkt buiten het programma om nieuwe, maar wellicht onstuimige liefde te hebben gevonden. Ten tijde van zijn gesprek met Yvon zegt hij erover dat alles „prima ging, tot gisteren. Ik denk dat ik in een klooster moet gaan wonen.” Toch laat Yvon in de voice-over weten dat het inmiddels weer „koek en ei” is tussen het nieuwe paar.

‘Araboer’ Geert-Jan blijft alleen achter

Minder geluk bleek toebedeeld aan boer Geert-Jan. De jolige „araboer” koos verder te gaan met Carin. Het ging goed, tot ze erachter kwam dat hij contact bleef hebben met de eerdere opgegeven Jacqueline. „Ik ben boos geweest,” zei Carin. „Ik heb lelijke dingen gezegd.”

Boer Willem geliefd online

Zachtaardige Willem - online populairder dan welke boer ook - bleek niet zo veel geluk in de liefde te krijgen. Hij ging 'op date' met zijn briefschrijfsters (zes) en Rineke bleef over. Het leek iets moois te worden, maar in december maakte Rineke het uit. Eind slecht, al slecht zou je zeggen. Zondagavond konden de twee (de lach op Willems gezicht was nog groter dan anders) vertellen dat het sinds februari toch weer 'aan' is. De BZV-tortelduifjes, die door de camera's niet werden gevolgd, moesten het ook nu met slechts een videoverbinding doen. Rineke heeft coronaverschijnselen en mocht niet bij Yvon Jaspers en haar boerenlover aanschuiven. Twitteraars juichen om het paar. „Boer Willem had het seizoen in zijn eentje kunnen vullen."

Twitter wil geen sortering meer van boeren op brievenaantallen

Veel mensen zouden volgend seizoen liever geen voorkeursbehandeling meer zien. Dat blijkt uit de vele tweets die aangeven dat de boeren die niet in de finale-aflevering voorkwamen minstens net zo leuk waren om te volgen.