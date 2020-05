Kaars die 'ruikt naar Harry Styles' niet aan te slepen

RTL 4 gaat nog langer door met All You Need Is Love. Op 9 mei volgt nog een extra moederdaguitzending.

Daarmee komt het totaal aantal extra afleveringen op vijf. Oorspronkelijk zou het huidige seizoen van All You Need Is Love al op 4 april eindigen. Vanwege de coronacrisis besloot RTL de reeks te verlengen.

„Met de uitzending van volgende week erbij hebben we er twaalf gemaakt in plaats van zeven. Daarna is het even mooi geweest", zegt presentator Robert ten Brink tegen BuzzE.