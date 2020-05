‘Is Giro 555 al geopend voor René Froger?’

René Froger krijgt op social media de volle laag nadat hij in een interview aangaf dat zijn sector door corona ‘het hardst getroffen is’. Vele Twitteraars vinden dat Giro 555 maar snel geopend moet worden. Voor René.

De zanger sprak zich tegenover Shownieuws uit over de hele zingende beroepsgroep, maar de spreker heeft het duidelijk gedaan. De hashtag #renefroger was op vrijdag lang tijd trending in Nederland.

Niet om zielig te zijn

Froger, die Toppers in Concert (in december in Rotterdam Ahoy) in gevaar ziet komen door een brief van ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer eerder deze week, vindt ‘versoepeling van evenementen heel welkom’. „Wij mogen pas aan de bak als er een vaccin komt en dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, uiteindelijk zijn wij artiesten – en dat is niet om zielig te zijn – van alle sectoren het hardst getroffen van iedereen.”

Artiest werkt niet bij een boer

„Er is gewoon niks, weet je”, vervolgde Topper Froger. „Een artiest is niet iemand die morgen bij een boer kan gaan werken ofzo.”

Mensen op Twitter vinden zijn uitspraken op z’n zachtst gezegd wél zielig. Ene Spetters599 denkt dat René Froger komende maandag direct aan de slag kan in de zorg, anderen denken aan banen in de toiletten- of callcenterbranche.

Steun René!

Omdat twitteraars met enig cynisme Froger een hart onder de riem wil steken, moeten we hem steunen.

En nog wat andere meningen over de zanger die zich uitsprak.

Andere kant

Is er ook nog een andere kant van het verhaal? Amper, maar hierbij toch twee.