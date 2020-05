Goed nieuws voor All You Need Is Love-fans

Kookboekenschrijver en influencer Rens Kroes is zwanger van haar eerste kindje. Dat maakt ze donderdag bekend op haar 33ste verjaardag én op haar Instagram.

„Vandaag ben ik jarig, maar deze dag is nog nooit zo bijzonder geweest", schrijft Kroes. „Het is een dag om nooit te vergeten want ik heb mijn beste verjaardagcadeau (ever!) al 4 maanden in mijn buik. Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven. Maar dan wel een heel speciaal recept dit keer, die er in oktober uit komt ;) Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen. My baby, je bent zo welkom."

Kroes woont sinds 2017 met haar vriend Sid in New York. Wanneer ze precies is uitgerekend, is niet bekend.