Nieuw seizoen Draadstaal: 'In barre tijden is humor belangrijk'

Humor is zeer welkom ten tijde van de coronacrisis. Gelukkig komen Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven zondag met hun typetjes weer op televisie in een nieuw seizoen van Draadstaal.

„In barre tijden is humor extra belangrijk. De meeste mensen zitten niet te wachten op de zoveelste specialist of viroloog. Ik merk het zelf ook, ik wil mijn gedachten even kunnen uitzetten", zegt Jeroen van Koningsbrugge in Veronica Magazine.

Het leeuwendeel van het nieuwe seizoen is voor de coronacrisis opgenomen, maar de actuele sketches met Fred en Ria nemen de heren los van elkaar op en ook zonder visagist. „De afdeling grime geeft ons nog gauw even een spoedcursus ‘Ria maken’ en ‘Fred schminken’. Zondag kan iedereen zien of het ons gelukt is", zegt Dennis.

Nieuwe personages

In de nieuwe reeks worden ook nieuwe personages geïntroduceerd, waaronder Annelies met haar Formule 1-analyses. Jeroen en Dennis gaan daarnaast elke week op date in een item aan de hand van het populaire datingprogramma First Dates, inclusief de enige echte gastheer Sergio. „Sergio was meteen enthousiast toen we hem vroegen. Hij zei: 'Normaal moet ik me zo inhouden bij absurde situaties. Nu mag ik lekker keihard lachen'."

Af en toe kan het komisch duo elkaar met liefde achter het behang plakken. „We werken al 24 jaar samen. Het is net een huwelijk. En in elk huwelijk zijn er ups en downs. Eens in de zoveel jaar hebben we een moment waarop we het allebei te druk hebben en onze gesprekken langs elkaar heen gaan. Dan weten we dat het tijd wordt om een hapje te eten samen", zegt Jeroen. Het nieuwe seizoen van Draadstaal is vanaf zondag 19 april wekelijks op NPO 3 te zien.

Kijk tot die tijd hier naar fragmenten van oude afleveringen: