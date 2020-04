Martien Meiland vreest faillissement

Zanger en tv-man Jeroen van der Boom was een jaar niet op de buis te zien. Zaterdag is hij terug met een eigen programma, Hoge Bomen op SBS6. Hij ondervraagt en zingt voor onder meer Louis van Gaal en Martien Meiland.

„Ik wilde een nieuwe uitdaging, iets toevoegen aan m’n carrière, me onderscheiden.” Jeroen van der Boom vertelt het aan verschillende persmensen, verzameld in een ruimte van het College Hotel in Amsterdam. Dat is nu niet meer voor te stellen, maar het was nog nét voor de coronamaatregelen in Nederland werden ingevoerd.

Voor Van der Boom is het meegenomen dat alle opnames voor Hoge Bomen achter de rug zijn en hij ze niet zoals veel andere tv-collega’s moest stoppen. In Hoge Bomen bespreekt hij in vijf zaterdagavond-afleveringen (21.30 uur) bijzondere en intieme momenten met Sylvie Meis, Martien Meiland, Rachel Hazes, John van den Heuvel en – misschien de grootste verrassing – voetbalman Louis van Gaal.