Horror Michiel Huisman komt online: 'Donkerste rol'

The Other Lamb, een nieuwe Amerikaanse horrorfilm met Michiel Huisman in de hoofdrol, komt - nu de bioscoopdeuren gesloten zijn - 30 april on demand uit. Metro sprak de Nederlandse steracteur over ‘zijn donkerste rol’.

The Other Lamb zal eerst twee weken op Picl te zien zijn, het online platform van de Nederlandse filmtheaters. Vanaf 13 mei is de film ook te zien via andere on demand-kanalen, zoals Pathé Thuis. Dat heeft distributeur September Film dinsdag bekendgemaakt.

Sekte met alleen vrouwen

De horror speelt zich af in een zelfvoorzienende gemeenschap in het bos waar mensen geen gebruik maken van moderne technologie. Shepherd (Huisman) is de leider en mentor van de groep die in zijn geheel uit vrouwen bestaat. De tiener Selah begint naarmate ze volwassen wordt last te krijgen van bloedige visioenen waardoor zij nut en noodzaak van de gemeenschap in twijfel begint te trekken.

De horrorfilm kwam begin april in de VS uit en kreeg daar goede kritieken. Michiel Huisman (38) woont en werkt al jaren in de VS. Recent was hij te zien in de Neflix-hit The Haunting of Hill House en eerder natuurlijk als Daario Naharis in Game of Thrones.

Voor Malgorzata Szumowskas The Other Lamb moest Huisman acteervaardigheden aanboren zoals hij niet eerder meemaakte. „Dit was een van mijn meest uitdagende rollen”, zegt de geboren Amstelvener. Alles moest hij uit de kast trekken om een manipulatieve en neurotische leider, die langzaam de macht over zijn teruggetrokken gemeenschap ziet verdwijnen, te kunnen neerzetten. „Zijn ondergang maakt de anderen sterker. Nee, hij pakt het niet zo goed en handig aan.”

Geïntrigeerd door sekten

Wat intrigeerde je aan je personage Shepherd?

„Zoals veel mensen ben ik altijd een beetje geïntrigeerd door sekten in het algemeen. Hoe is het mogelijk dat een groep mensen zo sterk gelooft in een leider als die ik speel. Dat vind ik gewoon erg interessant, ook om te acteren. Ik had al enkele eerdere films van de regisseur gezien en daar hield ik absoluut van. Bovendien hangt er een bepaalde duisternis om mijn personage en dit verhaal. Dat kan ik niet vaak aanboren. Ik voelde gewoon dat het een geweldige kans zou zijn om als acteur mijn vleugels uit te spreiden."

Michiel Huisman als Shepherd. | Foto: Subotica Entertainment

Is dat aanboren van iets dat je niet eerder hebt gedaan, wat je juist in rollen trekt?

„Dat is voor mij ideaal, ja. Je bent alleen niet altijd op een plek waar je die keuze kunt maken. Dit project was absoluut iets waarbij ik me ongemakkelijk moest voelen en me ook moest overgeven aan de filmmaker. Alles viel samen toen we de film echt aan het maken waren. Zeldzaam."

Niet misstaan op het witte doek

Kun je wat meer vertellen over dat proces?

„Het was gewoon leuk om voor de lens te staan. Ik durf te zeggen dat elke opname bijna een schilderij is. In dat opzicht ben ik dankbaar dat we de streamingdiensten hebben en iedereen deze beelden binnenkort kan zien. Ik moet ook zeggen dat deze film zó mooi is opgenomen, dat hij er op een groot bioscoopscherm geweldig uit zou zien. Het gebruik van groothoeklenzen, wat ik geweldig vind, maakt The Other Lamb heel specifiek."

Michiel Huisman op de rug gezien, zittend voor zijn vrouwengemeenschap. | Foto: Subotica Entertainment

Terug naar je personage. Wat heb je ter voorbereiding gedaan? Heb je bepaalde sekten of sekteleiders in het bijzonder onderzocht?

„Dat deed ik zeker. Ik keek bijvoorbeeld naar Wild, Wild Country (een verbijsterende Bhagwan-documentaire, red.) en zag ook een andere grote cultdocumentaire, Holy Hell. Die was heel interessant omdat de sekteleider er totaal anders uitziet. Hij draagt ​​altijd een speedo en Ray Bans, geweldig. Het opende mijn ogen voor het feit dat onze sekteleider Shepherd (de Herder), kan zijn wie hij is, zolang hij de controle en macht over zijn volgelingen behoudt. Ik moest zelf de psyche van mijn personage uitzoeken. Wat ik zo leuk vind aan de film, is dat we niet proberen uit te leggen hoe de verering werkt. Ook bestempelen we de filosofie van Shepherd niet als raar of overdreven. Als acteur moet ik dat natuurlijk allemaal weten en daar ging het grootste deel van mijn voorbereiding naartoe. Ik stelde me de wereld voor waarin mijn personage opgroeide en waar hij volledig in gelooft. Hij gelooft echt dat hij bezig is met het juiste en het redden van de vrouwen. Het zou een gemiste kans zijn om dit personage gewoon als een slechterik te benaderen, of dat het allemaal om manipulatie gaat. Ik vond dit prachtig, maar moet zeggen dat ik niet altijd zo’n veeleisend personage zou willen spelen. Dan zou ik waarschijnlijk gek worden."

Michiel Huisman met de andere hoofdrolspeelster Raffey Cassidy (Selah). | Foto: Getty Images / Frazer Harrison

Powervrouwen

Wat hoop je dat het publiek uit de film haalt?

„Toen ik het script voor het eerst las, aarzelde ik een beetje over het personage dat zo duister en manipulatief is. Maar toen ik mijn eerste gesprek met de regisseur had, overtuigde ze me ervan dat dit voor haar een verhaal is over de kracht en zelfstandigheid van vrouwen. De vrouwen in deze film komen echt voor zichzelf op. Ik hoop dat de kijker dat thema pakt."