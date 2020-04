Dragon's Den terug van weggeweest: 'Jij weet niks van deze business'

Welke redenen heeft televisiekijkend Nederland om zondag naar Dragon’s Den bij WNL op NPO1 te kijken? ,,Iedereen kan er iets van zichzelf terug in vinden’’, zegt Pieter Schoen, een van de vijf Dragons in de nieuwe reeks.

De Rotterdamse investeerder (44) begon in 2005 met de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE), bekend van de ludieke commercials met onder meer Frans Bauer en Johan Derksen. In 2009 begon Schoen met investeren in startups, wat hij tegenwoordig doet onder de vlag Shoe Investments.

Pitch

In de reeks krijgen 41 ondernemers één kans om met een pitch de Dragons te overtuigen om in hun bedrijf te investeren. „Toen ze mij vroegen om mee te doen was ik meteen enthousiast: dit is mijn beroep’’, zegt Schoen, die positief terugkijkt op zijn deelname aan het programma. „Het was echt boven verwachting leuk, er zaten ook echt hele goede ondernemers bij.’’

Wie die goede ondernemers zijn waar de Dragons in geïnvesteerd hebben, weten we voorlopig niet. De Dragons hebben meerdere investeringen gedaan, dat wel. „Tijdens zo’n pitch ga je op een gegeven moment ook tegen elkaar opbieden en is er best wat venijn tussen elkaar: ‘Jij weet niks van deze business’, of ‘ik heb een veel beter netwerk’ wordt er dan gezegd. Dat is wel mooi.’’ Verder was de sfeer tussen de vijf Dragons goed. „We zijn absoluut vrienden en kennissen van elkaar.’’

Corona

De opnames van het programma dateren al van oktober. Nu, in volle coronatijden met een onderneming beginnen is allesbehalve makkelijk. „We hebben nog veel contact met de winnaars van het programma. Het zijn bedrijven die echt in de beginfase zitten, die hebben het nu stukken moeilijker.’’

Onderhandelingen met andere bedrijven komen volgens Schoen nu in een heel ander daglicht te staan. „We zijn nu bang om met bepaalde sectoren in zee te gaan, het toerisme staat bijvoorbeeld helemaal stil. Een vriend van mij heeft een bedrijf die zorgt voor beveiliging van videoconferencing, die kunnen de aanvragen nu niet bijhouden.’’

Schoen verwacht dat het nog een jaar tot anderhalf jaar zal duren voor we ons normale leven van twee maanden geleden terug hebben, mogelijk met een permanente verandering op de vastgoed-en kantorenmarkt. „Als thuiswerken een gewoonte wordt, moeten de huizen daar ook op worden aangepast’’, redeneert hij.

Smaak en geur

Een ding is zeker: het virus zelf zal Schoen niet meer te pakken krijgen, dat is namelijk al gebeurd. Naast drie dagen hoge koorts had hij ook twee weken geen smaak of geur. „Een gekke gewaarwording. Ik heb nog kinderen die in de luiers zitten, maar dat kon ik niet ruiken.’’ Nadien heeft Schoen zich laten testen, waaruit bleek dat hij immuunstoffen had. Het zorgt voor een rustig, toch dubbel gevoel. ,,Ik kan nu in principe gewoon naar buiten, maar heb nog een vrouw en zes kinderen thuis. Daar maak je je natuurlijk ook zorgen om.’’

Dragons’ Den is op zondag te zien om 21.30 uur vanaf 12 april tot en met 31 mei bij WNL op NPO1.