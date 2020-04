Disney+ in vijf maanden bij mijlpaal waar Netflix zeven jaar over deed

Disney+ kon vooral dankzij The Mandalorian vlak na de lancering recordcijfers bekendmaken. De streamingdienst had al binnen 24 uur de ondergrens doorbroken van wat analisten voorspeld hadden voor het eerste jaar. Daarna werd het pittiger voor de Netflix-killer.

Sinds eind vorig jaar is het een stuk stiller geworden. Disney heeft een hoop ambitieuze Marvel en Star Wars series op de planning staan, maar die laten allemaal nog even op zich wachten. Abonnees moeten het voorlopig dus met oude content doen. Niet de stroom aan Originals die we van Netflix en het spotgoedkope Amazon Prime Video gewend zijn.

Disney+ tikt mijlpaal aan

Analisten stelden onlangs dan ook dat Disney+ door een diep dal ging. De entertainmentgigant maakt zelf doorgaans geen cijfers bekend, dus sinds het record van eind vorig jaar weten we officieel weinig over het succes of het falen van de streamingdienst.

Daar is nu verandering in gekomen, want Disney heeft een opvallende mijlpaal bekendgemaakt. Disney+ heeft wereldwijd namelijk maar liefst 50 miljoen abonnees. Na slechts vijf maanden. In februari stond de teller op 28 miljoen. Ter vergelijking: Netflix deed er zeven jaar over om de 50 miljoen abonnees aan te tikken.

Niet zo vreemd

Dat Disney zijn abonnementsbestand heeft weten te verdubbelen, komt dus niet door een nieuwe serie of film. Dat heeft de streamingdienst vooral te danken aan het aantal landen waar men er gebruik van kan maken. Disney+ is sinds kort namelijk ook beschikbaar in India, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Daar komt The Mandalorian nu pas per week met nieuwe afleveringen. Dezelfde afleveringen die wij allang hebben gezien. Daar zie je nu dus (in mindere mate) hetzelfde effect ontstaan, dezelfde piek. Die kan Disney mooi bij de abonnees optellen die al lid waren in het beperkte aantal landen waar Disney+ vorig jaar al te krijgen was.

Wat dat betreft is het dus niet zo bijzonder. Disney heeft nog steeds niet het content-probleem getackeld, dus ook in die nieuwe markten zal er een gat ontstaan. Iets waar Disney overigens beterschap in belooft.

Waarom deed Netflix er zo lang over?

Ook is het niet zo gek dat Netflix er zeven jaar over doet. Je kunt de lanceringen van beide streamingdiensten eigenlijk niet op een eerlijke manier naast elkaar leggen. Toen Netflix met zijn streamingdienst begon, was streaming nog amper een ding. Disney+ is in een totaal andere context gelanceerd, waarin elke consument gewend is films en series te streamen.

Wat dat betreft heeft Disney het succes dus gedeeltelijk te danken aan zijn concurrent. Tevens duurde het bij Netflix een stuk langer voor er werd opgeschaald, en het bedrijf dus dezelfde vruchten van uitbreiding kon plukken: Netflix was in 2007 al in England beschikbaar, in Nederland pas in 2013. Uiteindelijk is de teller flink gaan lopen: Netflix heeft nog steeds een enorme voorsprong met maar liefst 167 miljoen abonnees.