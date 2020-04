Alexia vertelt voor het eerst over gezinsleven

Prinsessen die geïnterviewd worden; dat gebeurt niet vaak. Op een bijzondere Koningsdag was de eer aan Enzo Knol, die in een kort gesprek prinses Alexia vraagt wat ze nu eigenlijk van haar ouders vindt.

Voor de camera zeggen dat je je ouders verschrikkelijk vindt doet eigenlijk niemand en dus ook Alexia niet. In tegendeel: ze is juist hartstikke blij met haar ouders.

Achter de camera

„Hoe ben je achter de camera", vraagt Knol aan koningin Máxima, die de vraag op haar beurt doorspeelt aan haar Alexia. „Dat kan mijn dochter misschien beter vertellen."

Dochterlief heeft niet direct een antwoord klaar en moet er even over nadenken, waarop Máxima alvast een doemscenario schetst. „Ze gaat zeggen: ze is een hele lastige moeder, die altijd héél streng is." Alexia schiet in de lach: „Nou dat valt ook wel mee." „Die altijd chagrijnig is", gaat Máxima onverstoorbaar door. „Die geen energie heeft."

Goede ouders

„Nee", besluit de prinses. „Ik vind - gezien hoeveel werk mijn moeder doet - dat ze het als moeder heel goed doet. Ze moet veel tijd besteden aan haar baan, maar ze is er heel vaak. En zo niet, dan is er altijd wel iets wat we samen kunnen doen. Ik breng ook heel veel tijd met haar door. Ik vind mijn ouders hele goede ouders."

Máxima begint spontaan te klappen: „Dit was niet ingestudeerd!" „Soms is het natuurlijk wel een beetje stressen", gaat Alexia door, „maar bij elke ouder zullen er soms betere of slechtere dagen zijn. Het is altijd wel gezellig hier." „En we kunnen goed met elkaar lachen", vult Máxima aan.