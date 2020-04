Achterwerk in de kast terug, waarom is dat een klassieker?

Achterwerk in de kast keert terug. Het legendarische VPRO-jongerenprogramma dat van 1984 tot 1992 te zien op televisie was krijgt een nieuwe online-editie.

De wat ouderen onder ons noemen het ‘een klassiekertje’, VPRO zelf ‘iconisch’. De vaders en moeders van nu kunnen dat overbrengen op hun kroost. Vanaf nu kan iedereen tot 16 jaar namelijk meedoen en zijn eigen video insturen via de site van de omroep.

Ruben Terlou en De sekszusjes

Ruben Terlou, Stef Biemans, Tim den Besten en Krista en Marcelle Arriëns (De sekszusjes) trappen de nieuwe reeks af. De inzending van fotograaf en presentator Ruben Terlou is al te zien op de social mediakanalen van de VPRO.

In het Achterwerk in de kast spelen (en uiteraard speelden) kinderen de hoofdrol en vertellen ze over hun dromen, wensen, klachten of vertonen hun kunsten en dieren. Wie beelden van weleer terugkijkt, ziet dat de kids van toen in een soort poppenkast zaten. Soms ging wat knullig het gordijntje open en vervolgens kreeg je een ontwapenend tot schaamteloos eerlijk verhaal. Of gewoon een uiteenzetting over een hond, dan weer een kippenvelmoment van iemand wiens moeder een hersenbloeding had gehad en daarom uit huis moest worden geplaatst.

Ruben Terlou en zijn puppy Kapitein zijn al te zien.

Openhartig

Het idee kwam van de brievenrubriek Achterwerk uit de VPRO Gids. Daarin schreven kinderen zeer openhartig over wat hen bezighield. Achterwerk in de kast kan volgens de VPRO gezien worden als de voorloper van de huidige social media.

Jarenlang werd er na het stoppen in de jaren negentig nog over de filmpjes gesproken. Een van de meest memorabele video’s is die van de jongen met zijn paling die niet mee wil werken.

Mooi was ook een jongetje met twee kippen. De ene kip heet kip en de ander, eh, ook kip.

Jasper was het er niet mee eens dat zijn zus op de piano altijd hetzelfde liedje speelt.

Het illustere televisieduo Van Kooten & De Bie maakte regelmatig dankbaar gebruik van het ‘in de kast-idee’. Dan ging het bijvoorbeeld over euthanasie.

Nieuwe stijl, maar net als toen

In deze thuisblijftijd post de een na de ander een grappig of emotioneel filmpje. Geen beter decor om dit te doen dan het beproefde format van Achterwerk in de kast, zo dacht de VPRO. De formule is simpel: in een kast, tussen twee gordijnen, met enkele minuten zendtijd. Geen montage en hulp van anderen. Bloopers zijn dus inbegrepen. Iedereen mag meedoen en inzenden op vpro.nl/achterwerk.