Zij doen mee aan Ex On The Beach

Omdat we in een tijd leven waarin we op zoek zijn naar vermaak: vanaf 5 april kun je deze acht Nederlanders zien in Ex On The Beach: Double Dutch.

‘Een gloednieuw tropisch avontuur.’ Zo kondigt MTV het zesde seizoen aan dat elke zondag vanaf 21.30 uur te zien is. Wekelijks spoelen nieuwe exen aan op de stranden van Thailand. Acht sexy singles bevinden zich al in een riante villa en krijgen te maken met de Tablet Of Terror. We stellen de Nederlanders en Belgen voor. Je gaat van ze houden of…

Alessio.

Alessio (24)

Een kandidaat om in de gaten te houden is de Belgische Alessio (24). Op het eerste gezicht komt deze Vlaamse man met Italiaanse roots over als een keurige nette jongen, maar is hij dat ook echt? Alessio gaat in Thailand op zoek naar zowel liefde als lust. Zijn ideale partner heeft donker haar, lichte ogen en een mooie kont. Gaat het Alessio lukken om de ware te vinden, of zorgt deze smooth boy alleen maar voor drama? Hij zegt: „Het welkomstdrankje was wel pittig, maar ik denk dat ik nog pittiger ben dan dat.”

Ayla.

Ayla (23)

Deze gezellige Brabantse beauty queen is dol op fitness, boksen en alles wat met uiterlijke verzorging te maken heeft. Ze valt op lange, gespierde, iets oudere mannen met tattoo’s en het liefst ook nog een zonnebankje. Ayla is een vrolijke en spontane dame, maar wel eentje met een kort lontje die in de villa op zoek gaat naar lust. Stiekem hoopt ze ook dat een hele specifieke ex van haar langskomt. Zet zij de boel op stelten, of zorgt de komst van een van haar exen voor de schrik van haar leven? Zij zegt: „Werk ervan maken, dat hoeft niet eens. Als ik zeg ‘hier komen!’, dan komt ‘ie.”

Dante.

Dante (22)

De man die de harten van iedere dame dit seizoen doet kloppen met zijn looks, is de Vlaamse Dante (22). Als iemand klaar is om de grenzen op te zoeken, dan is hij dat wel. Deze sportieve man heeft naar eigen zeggen alles gedaan op seksueel vlak. Hij valt op vrouwen die iets aan zichzelf hebben laten doen. Dante stapt niet snel zelf op iemand af, maar als er een klik is, dan kan verliefdheid bij hem snel komen. Gaat het hem lukken om die klik te vinden, of brengt hij de temperatuur in de villa tot ongekende hoogtes? Hij zegt: „Als ik in de villa mijn barbiepop vind, dan is ze van mij totdat er een andere barbie verschijnt die mooier is.”

Dennis.

Dennis (22)

Alles wat van Dennis (22) is, is van hem. Ondanks dat hij meestal na één keer seks is uitgekeken, is deze Haagse man 24/7 bezig met vrouwen. Dennis kan slecht tegen kinderachtig gedrag en dames die denken dat ze alles zijn. Hij heeft geen rem en vindt niets opwindender dan billen en komt dan ook naar de villa voor lust. Gaat deze dominante playboy met zijn versiertactiek iedere vrouw in de villa regelen, of zorgt zijn defensieve karakter voor heel veel problemen? Hij zegt: „Mijn kwaliteit ligt bij de vrouwen. Ja, je moet ergens liggen hè?”

Julie.

Julie (23)

De 23-jarige Julie is een echte levensgenieter die dol is op gekke en spontane acties. Ze speelt graag hard to get, maar kan ook heel erg jaloers zijn. Ze valt vooral op grote, getinte en atletische mannen en heeft heel erg veel zin in dit avontuur. Gaat deze enthousiaste en directe tattoo-artieste genieten van haar tijd in de villa, of duikt ze door haar jaloezie het liefst terug de zee in om te vluchten uit de hel? Zij zegt: „Ik denk niet dat iemand hier op het eiland de ware gaat zijn. Het zijn allemaal fuckboys, dat weet ik nu al.”

Levi.

Levi (26)

De Dominicaans-Antilliaanse Levi (26) gaat in de Double Dutch villa-vooral op zoek naar lust. Deze personal trainer is dol op vrouwen met mooie billen en ergert zich aan mensen die niet kunnen luisteren en het altijd beter weten. Zijn de dames in de villa klaar voor deze lange, brede verrassing, of zorgt de komst van een van zijn exen voor problemen? Hij zegt: „Meestal komen de dames naar mij toe, ik hoef niet veel moeite te doen.”

Lynn.

Lynn (22)

Deze natuurlijke brunette zonder grenzen is de gangmaker op ieder feestje. Lynn (22) heeft niets aan zichzelf laten doen en is dat ook niet van plan. Ze is dol op mannen met humor die voldoende tegengas geven en ook lekker gek durven te zijn. Ze noemt zichzelf de ‘master van de masters’ als het om versieren gaat en gaat het liefst voor de onbereikbare man. Lynn wordt echter heel snel jaloers en verandert dan in een psychoversie van zichzelf. Zal zij ook de master van de villa blijken, of krijgen we te maken met psycho-Lynn die alles op zijn kop zal zetten? Zij zegt: „Ik vind het niet nodig om nepborsten en neplippen te hebben, om knap, aantrekkelijk of mooi te zijn.”

Olivia.

Olivia (23)

Ouder, gespierder en groter: dat zijn de eisen om het hart van de Antwerpse Olivia (23) voor je te winnen. Als de prinses van seizoen 6 kan ze slecht tegen mensen zonder mening en mannen die veel moeite doen. Ondanks dat ze dol is op haar positie als queen of the villa, zou ze het liefste de ware overhouden aan haar avontuur in Thailand. Gaat dit haar lukken, of komt het bij Ex On The Beach niet verder dan lust? Zij zegt: „Mijn mama zegt dat ik een prinsesje ben.”