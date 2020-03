‘Tweede lesbische serie ANNE+ was noodzaak’

De enorme fanschare van ANNE+, de serie over vrouwenliefde, konden amper wachten. Maar hun geduld wordt met een tweede reeks beloond.

Seksuele diversiteit tonen en normaliseren, dat was enkele jaren geleden het doel van de serie ANNE+. Bedenker en scenarist Maud Wiemeijer bedacht zes afleveringen over de jonge Anne, met zes verschillende vriendinnen (vandaar de +). Metro schreef al over Wiemeijers initiatief, toen zij met de serie nog in een crowdfundingfase zat. Wat zo was het in 2018. ANNE+ zou ‘slechts’ een webserie worden en alle makers en acteurs werkten belangeloos mee. Voor dat ene doel: iets over de lesbische liefde maken, omdat het er in ons land nog niet was. Content voor al die meisjes (en jongens) voor wie het een struggle is om uit de kast te komen.

Hart weer ophalen

Het leverde fans op, heel veel fans. Dinsdagavond (bij BNNVARA op NPO3 en de volledige reeks op NPO Start) kunnen de liefhebbers van de serie hun hart ophalen aan het vervolg. Metro sprak hoofdrolspeelster Hanna van Vliet (musical De Tweeling, film Oh Baby) en Jouman Fattal (serie De Zuidas), die zowel in de vorige als de huidige reeks de opvallende Sara speelt.

Jouman en Hanna als Sara en Anne.

Hoe relatief klein de productie ook was, het resultaat was groots en drong door tot ver over de grenzen. Het leverde een nominatie voor de Prix Europa op en Hanna reisde naar filmfestivals in Brazilië, Los Angeles en Canada om over ANNE+ te vertellen. „Dat de serie het internationaal goed zou doen, daar hoopten we in alle bescheidenheid wel op”, blikt ze terug. „Het was in eerste instantie een webserie, waarbij we heel graag die grenzen over zouden gaan. Maar dat er zóveel aandacht kwam en we ook op tv bij BNNVARA zijn uitgezonden, dat hadden we niet verwacht.” Sinds half januari wordt het volledige eerste seizoen overigens wereldwijd op YouTube aangeboden.

Absurd gat in de markt

Nederland had op seriegebied over de vrouwenliefde niets, maar een enkel voorbeeld was er wel. Een serie uit Zweden ging bijvoorbeeld de wereld over. Jouman: „Blijkbaar is het nog een gat in de markt. Fijn voor ons, maar ook absurd dat er geen liefdesverhalen waren over iemand die niet hetero is. Ik had zoiets van ‘hè, is dit nog steeds een issue? Wat een onzin’.” Hanna, die nu zes jaar met haar vriendin samen is, had zo’n serie ‘vroeger’ best kunnen gebruiken. „In mijn puberteit had ik het best fijn gevonden als ik een serie kon zien waarbij een meisje gelukkig was en het toevallig met andere meisjes deed, zonder dat dat een probleem was. Zonder dat ze bang gemaakt werd en niet geaccepteerd werd.”

Hanna van Vliet.

Het kwam er in ons land met ANNE+ wel, in zes afleveringen van tien tot twaalf minuten. De serie werd omarmd, vooral door meiden die een fanschare begonnen te vormen. Maandagavond zaten er velen in Tuschinski Amsterdam bij de première van seizoen twee. „Het succes en het mogen maken van een tweede reeks was een droom”, zegt Hanna. Jouman: „Ik heb nooit eerder in iets gespeeld waarbij het publiek zó reageerde. Onder filmpjes staat een stroom aan reacties van meisjes die zich gehoord voelen.”

Lesbisch met een kleurtje

Amsterdamse Jouman noemde zich in Metro al eens ‘meer Gooise dan Syrische meid’, maar de roots heeft zij wel. „Op de première van de eerste serie kwamen er meiden naar me toe die het geweldig vonden dat ‘er nu eindelijk ook iemand met een kleurtje lesbisch is’. Dat ze het tof vonden en dat dat gewoon kan. De reacties waren lief, fijn, royaal en warm.”

De fans van ANNE+ zijn (grotendeels) tussen de 15 en 30 jaar. Hanna: „Maar ik word ook door anderen aangesproken. Een heterojongen die dingen herkent bijvoorbeeld, of ouders. De serie normaliseert natuurlijk ook, want je ziet gewoon iemand die verliefd is, een gebroken hart heeft en wiens ouders gaan scheiden (in het tweede seizoen, red.). ANNE+ is niet alleen voor een gaypubliek.” Jouman: „Voor de nieuwe reeks geldt dat nog meer. Dan gaat het ook over Annes vriendengroep en over carrière.”

Jouman Fattal.

Met acht afleveringen van 25 minuten kan dat prima. Studente en qua liefde rondfladderende Anne heeft inmiddels een baan, maar als jongvolwassene ook haar struggles. Rekeningen belanden op een hoop (‘probleem voor later!), er is exengedoe, die baan met een lul van een baas is ook niet alles en geen saldo hebben als je een tros bananen wilt afrekenen? Tja, gênant. De kassière bij laatstgenoemde hilarische scène is overigens de populaire zangeres Merol, heel grappig.

‘Rot op, pot!’

Jouman speelt Sara, een meid die in 2018 wel met haar gevoelens voor Anne worstelde. Hand in hand over straat lopen was er (nog even) niet bij en dat botste. „We hebben het er best lang over gehad hoe je dat brengt. Maud Wiemeijer wilde het er eigenlijk niet over hebben, maar het toch ook niet uit de weg gaan. Sara kon zich niet aan de liefde overgeven omdat ze niet helemaal oké was met zichzelf. Dat is ook weer universeel, dat kan iedereen hebben. Sara projecteerde alles op Anne en toen kwam ze tot een heftige schreeuw op straat: Rot op, pot! Terwijl Anne zoiets had van ‘kom op chick, wat is je probleem?’ Daardoor werd Sara heel naar. Ook wel weer begrijpelijk, want iedereen heeft zwaktes.” Hanna: „Maud kan menselijke dingen heel mooi opschrijven. Ik vind dat je het niet altijd eens hoeft te zijn met alles wat een personage doet.” Sara vertrok naar Zuid-Amerika en komt nu via Facetime weer met Anne – een beetje ongemakkelijk – in contact. Jouman: „Ik wil er niet te veel over zeggen, maar na lang reizen is Sara terug en staat ze opeens weer voor Annes deur. Ze is veranderd.”

Hanna van Vliet.

Nog veel te vertellen

ANNE+ 2 moest er wat de makers en acteurs betrof gewoon komen. Hanna: „Ja, voor ons allemaal was het noodzaak om het voort te zetten. Omdat er zoveel vraag van de fans naar was, maar ook omdat er nog zoveel te vertellen is over al die mensen in de serie. Sommige personages zijn nog maar kort te zien geweest. Dat we het ook echt mochten gaan doen, is een groot cadeau. Het is spannend of het ook nu aanslaat en waar het internationaal allemaal terechtkomt. Het is in ieder geval al verkocht aan Chanel 4 in Engeland.” De reacties die ANNE+ oplevert, die zijn voor de actrices echter het belangrijkste. Hanna: „Ik krijg nog steeds elke week een paar reacties van meisjes en soms van jongens. Die laten hun verhaal achter of melden me nog in de kast te zitten, terwijl niemand het weet. Ik reageer altijd, want hoe ontroerend is het dat ik degene ben aan wie ze het als eerste vertellen. Dus natuurlijk doe ik dat en het wordt gewaardeerd.”

De Metro-verslaggever: „Je wordt straks nog een soort Billie Eilish.” Hanna lacht: „OMG. Zeg dat nog eens!?”

Laura Gómez.

Ster in de cast

Laura Gómez is een onverwachte internationale ster die in de nieuwe ANNE+-reeks opduikt. De Dominicaanse speelde in 74 afleveringen van de Netflixserie Orange Is The New Black. Ze zag ANNE+ op het toonaangevende filmfestival Tribeca in New York en was zo verkocht, dat zij zichzelf aanbod. Gómez’ woorden: „Al zou ik een boom moeten spelen, kom maar op.”