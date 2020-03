The Big Escape: ‘Escape room in XXL-versie’

Anouk Maas en Nick Golterman over het derde tv-seizoen van ontsnappingsspel The Big Escape. „Het gaat er hard aan toe.”

Veel Nederlandse spelliefhebbers proberen al enkele jaren met veel plezier uit escape rooms te ontsnappen. Zo ook op de buis waar BN’ers bij AVROTROS ‘in het groot’ zich een weg naar buiten mogen spelen. Maandagavond (20.25 uur, NPO 3) start het derde seizoen van The Big Escape in een gigantisch Duits industriecomplex en met presentatrice Lauren Verster.

Zenuwslopend

Anouk Maas, Nick Golterman, Donnie, Gio, Glen Faria, Lucretia van der Vloot, Tess Milne, Marije Zuurveld, Qucee en Renate Gerschtanowitz – tot in het eerste spel wisten zij niet van elkaars deelname – lossen puzzels op, voeren opdrachten uit en beantwoorden vragen tijdens zenuwslopende tafelrondes. Elke week valt een deelnemer af.

Metro sprak acteur Nick Golterman (27, Bro’s Before Ho’s en Komt een Man bij de Dokter) en Anouk Maas. De 33-jarige actrice en zangeres was tot vorig jaar mei als Zoë in Goede Tijden, Slechte Tijden te zien en toert nu met Victoria Koblenko en Tanja Jess met het feeldgood-stuk Mijn Man Begrijpt Me Niet langs de theaters. Of beter: toerde. Door het coronavirus zijn de voorstellingen voorlopig afgelast.

Anouk Maas.

Stikjaloers

Spelletjes als tijdverdrijf dus, maar en dat is aan Maas wel besteed. „Met vrienden doe ik een of twee keer per jaar een escape, dan proberen we te ontsnappen. De vrienden zijn ontzettend jaloers dat ik aan The Big Escape meedoe, haha. Op tv is het toch wel een XXL-versie. Te gek.”

Ook Golterman had al enkele escape rooms op zijn naam staan. „Ik ben wel van de puzzels onder tijdsdruk met teamwork en houd ook van games waarbij je patroontjes moet zoeken. Ik wilde dus meteen meedoen en zo lang mogelijk.”

„De locatie is te gek”, zegt Maas. „Dan kom je aan, weet van niets en word je onmiddellijk vastgeketend. Ik zag grote staalfabrieken en dacht gelijk dat dit over uitvindingen en energie opwekken zou kunnen gaan. Er gaat van alles door je hoofd. Het was spannend maar ook heerlijk, al dat puzzelen, oplossen en complotjes ontdekken. Ik hou ervan.”

Nick Golterman.

Maandagavond zien we acteur Golterman meteen het voortouw nemen op een kabel hoog boven de grond om enkele aanwijzingen aan anderen door te kunnen geven. Is hij zo macho of vond hij dat speltechnisch handig? „Ik wilde wel laten zien dat ik dingen durf, maar het had ook te maken met niet als eerste naar huis willen. Dat wil niemand. Ik dacht dus: stel, het gaat in de eerste aflevering mis, dan heb ik in elk geval één Batman-superheldenmoment gehad.”

Sterspeelster?

Anouk Maas wordt door rapper Qucee (van het duo Supergaande) direct een sterspeelster genoemd. „Oh ja? Ik kreeg dat zelf niet mee, maar het kan ook in zijn eigen voordeel zijn hè. Tegen mij persoonlijk zei hij het namelijk niet. Hij kijkt wel uit.”

Net als in andere tv-spellen is het smeden van bondjes iets waar deelnemers zich direct op storten. Maas: „Ik ben normaal gesproken een eerlijke speler, maar in Expeditie Robinson heeft me dat eerder genekt. In The Big Escape speelt de gunfactor mee, maar bondjes kunnen je helpen.” Golterman: „Mij ging het om de spelelementen. Bondjes vind ik verschrikkelijk en stressvol, maar je komt er gewoon niet aan. Ik ben normaal nogal recht voor z’n raap en niet goed in roddelen en liegen. Al dat gekonkel man, nee voor mij niet. Ik moest door het spel mijn hoofd boven water houden.”

„Ik beloof je een seizoen met de mooiste beelden tot nu toe”, besluit Maas. „Maar let vooral op het spel. Het gaat er hard aan toe. Iedereen heeft een donker randje, echt iedereen. Zelfs brave mensen zoals ik.”

Escape rooms

De ontsnappingsspellen vol puzzels en raadsels overal ter wereld zijn gebaseerd op escape games op de computer. De eerste fysieke escape room ontstond twaalf jaar geleden in Japan. In 2010 waaide het fenomeen over naar Europa (in 2013 naar Nederland). In twee jaar tijd werden er in ons land enkele tientallen uit de grond gestampt. Boedapest is met tachtig exemplaren echter dé escape room-hoofdstad van ons continent.