Katy Perry wint copyrightzaak alsnog

Goed nieuws voor Katy Perry: zij heeft alsnog de copyrightzaak rondom haar nummer Dark Horse gewonnen. De zangeres werd voor de rechter gesleept voor plagiaat.

Deze week oordeelde rechter Christina A. Snyder dat het korte fragment dat plagiaat zou zijn, geen inbreuk maakt op het auteursrecht. Daarmee doet de rechter het oordeel van de jury van de hand, in juli besloten zij dat het inderdaad plagiaat was.

Daarop moest Perry 2,8 miljoen euro betalen aan Flame, de maker van het nummer Joyful Noise, waar de acht noten uit zouden zijn gestolen. De rechter besloot echter dat er niet genoeg bewijs is voor dit oordeel, meldt Variety.

Verkeerd geoordeeld

De rechter schrijft dat het in deze zaak onbetwist is dat de elementen uit het stuk in Joyful Noise geen unieke of zeldzame combinatie van noten is. Volgens Snyder heeft de jury verkeerd geoordeeld. Ze gaat uit van het pleidooi van expert-getuige en musicoloog Todd Dekker. Daarmee kan Flame dus fluiten naar zijn bijna 3 miljoen dollar. Hij kan nog wel in beroep.

Het is de tweede zaak in korte tijd waarbij de aangeklaagde wint. Ook Led Zeppelin won een zaak. Zij zouden een stuk muziek uit Stairway To Heaven uit een nummer van de band Spirit hebben gejat. Ook Spirit verloor de zaak.