Katy Perry in verwachting van eerste kindje

Katy Perry is in verwachting van haar eerste kindje, maakte ze donderdag bekend in de videoclip van haar nieuwste nummer.

Aan het einde van het nummer Never Worn White is de 35-jarige zangeres te zien met een klein babybuikje. Op Twitter schrijft ze: „Zo blij dat ik 'm niet meer in hoef te houden. Of een grote tas mee hoef te nemen", refereert ze naar haar buik.

Voor verloofde Orlando Bloom (43) is het het tweede kindje. Hij heeft een zoon van negen uit zijn vorige relatie met het Australische model Miranda Kerrr.

Meer kinderen

De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur vroeg Perry vorig jaar ten huwelijk en stak niet onder stoelen of banken dat hij een kind wilde met haar. „Ik wil echt genieten van mijn familie en vrienden, van mijn prachtige zoon, en ik wil graag nog meer kinderen", zei hij eerder.

Het gerucht dat Perry zwanger was deed zich al een tijdje de ronde, maar is nu officieel bevestigd.