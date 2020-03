Jawoord bij Tino Martin in volle Ziggo Dome

De enorme fanschare van ANNE+, de serie over vrouwenliefde, konden amper wachten. Maar hun geduld wordt met een tweede reeks beloond.

Seksuele diversiteit tonen en normaliseren, dat was enkele jaren geleden het doel van de serie ANNE+. Bedenker en scenarist Maud Wiemeijer bedacht zes afleveringen over de jonge Anne, met zes verschillende vriendinnen (vandaar de +). Metro schreef al over Wiemeijers initiatief, toen zij met de serie nog in een crowdfundingfase zat. Wat zo was het in 2018. ANNE+ zou ‘slechts’ een webserie worden en alle makers en acteurs werkten belangeloos mee. Voor dat ene doel: iets over de lesbische liefde maken, omdat het er in ons land nog niet was. Content voor al die meisjes (en jongens) voor wie het een struggle is om uit de kast te komen.

Hart weer ophalen