Gijs Blom, ‘onze’ prins van Netflix

Gijs Blom genoot van het succesboek De Brief voor de Koning. Nu acteert hij in de groots opgezette Netflixserie.

Natuurlijk heeft Gijs Blom (23) het boek De Brief voor de Koning van Tonke Dragt in de kast staan. „Twee zelfs. Een wat modernere uitgave en een oorspronkelijke uitgave van mijn vader. Zijn vader las hem voor, mijn vader mij. Ik ben hem tijdens de draaiperiode weer gaan lezen.” Blom heeft het dan over het filmen van de Netflix-serie The Letter for the King, het wereldberoemde verhaal (zie onderaan) dat vrijdag op de streamingdienst verschijnt.

Grote première

Blom (onder meer Pijstillers, De Slag Om De Schelde (later dit jaar) en de film Jongens, waarvoor hij een Gouden Kalfnominatie beste acteur ontving) en Metro zouden elkaar treffen op de Dam in de hoofdstad, maar ja, dat gaat even niet. „Het is niet anders. Twee weken geleden hoorde ik dat de grote première met de voltallige cast in Tuschinski niet door mocht gaan. Het was een van de eerste dingen die in Nederland werden afgelast. Op dat moment vond ik het heel jammer, maar kreeg er al snel begrip voor. Het zou nu nergens meer op slaan. Wel apart trouwens om een persdag digitaal vanuit mijn eigen huis te doen, een absurde ervaring.”

Gijs Blom als zichzelf. | Foto: Getty Images

Jaloerse jongere zoon

Vanaf vrijdag kunnen al die mensen die thuis zitten in elk geval via Netflix genieten van de serie The Letter for the King, met Gijs Blom als prins Viridian. De prins is de jongste - en jaloerse – zoon van koning Favian, een rol van een tweede Nederlander (Yorick van Wageningen). „Dat mensen kunnen kijken is iets positiefs. Ik maak series en films met twee doelen. Ten eerste om iets te belichten en een punt te maken. En twee, om te entertainen en kijkers even te laten ontsnappen aan het dagelijks leven. Deze rare tijd is een goed moment om het entertainment te kunnen bieden. Maar het liefst had ik natuurlijk gezien dat mensen The Letter for the King konden kijken aan het einde van een normale week.”

Hoe kwam Netflix bij de jonge Nederlander uit eigenlijk? „Ik had een selftape opgestuurd, zoals het tegenwoordig zo vaak gaat met internationale projecten. Casting directors doen een online oproep en daar kun je dan op reageren. Ik heb het stom toevallig opgenomen bij Yorick van Wageningen thuis. Ik zocht gewoon iemand die er ervaring mee had en vroeg hem mij te helpen. Ik belde en toen vertelde Yorick me dat hij zelf al een rol in de serie had, als koning. Nu speel ik zijn zoon. Bizar. Maar goed, na lang afwachten werd ik afgewezen met de verklaring dat de auditie goed was maar ik te jong. Daar was ik al heel blij mee en trots op, want meestal hoor je niets als er duizenden tapes binnenkomen voor één rol. De afwijzing was oké, maar de volgende dag wilde de regisseur toch met me skypen. Toen werd het prins Viridian, terwijl ik auditie had gedaan voor de rol van zijn broer (die wél goedaardig is, red.).”

‘Bad guy is slechts plat benaderen’

De rol die Blom nu vertolkt is een meedogenloze veroveraar die zegt dat duizenden mensen zullen sterven. „Veel spannender ja”, vindt de Amsterdammer die voor de opnames naar Nieuw-Zeeland (‘wat een prachtig land’) en Praag moest. „De sets waren geweldig, het ziet er schitterend uit.” Hoe meedogenloos Viridian ook is, Blom wilde hem niet alleen maar zo neerzetten. „Als je de prins heel plat benadert, kun je simpel stellen: bad guy, gevaarlijk, intimiderend, angstaanjagend, allemaal dingen die ik persoonlijk niet ben. De enige manier waarop ik de prins kon spelen, was om juist niét die bad guy proberen te zijn. Ik zag een gebroken kind, die in z’n jeugd niet de liefde heeft gehad die hij had moeten krijgen. Op zijn eigen manier probeert hij een antwoord te vinden op de vraag wat goed is en wat slecht. Het antwoord heeft hij gevonden, maar zijn oplossing voor het kwaad is misschien wat minder populair.”

Hoofdrolspeler Amir Wilson als Tiuri. | Foto: Netflix

Is er sympathie voor zijn personage te krijgen? Blom: „Dat ligt toch helemaal aan de kijker zelf. In aflevering 1 wordt duidelijkheid geschapen en komt de prins uiteraard intimiderend over. Je snapt dan hoe de verhoudingen liggen. Daarna zie je iemand die niet per se wil dat de wereld moet branden, maar ergens écht van overtuigd is. Of je dan begrip voor Viridian krijgt, dan is helemaal aan jou.”

Succesboek

Tonke Dragt, nu 89 jaar, bracht het 455 pagina’s tellende boek De Brief voor de Koning in 1962 uit. Velen smulden van het verhaal over tiener en toekomstig ridder Tiuri, die een brief aan de koning moet bezorgen en onderweg (en terug) spannende avonturen beleeft. In 1963 werd Tonke Dragt onderscheiden met de titel Kinderboek van het Jaar, de voorloper van de Gouden Griffel. Tijdens de vijftigste Kinderboekenweek, in 2004, kreeg de schrijfster de onderscheiding Griffel der Griffels. De Brief voor de Koning werd later ook een musical, een film en een luisterboek van zeventien uur. Nu is daar dus ook de serie, The Letter for the King.