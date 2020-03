Eerste Songfestivalevent van de baan: ‘Opties in kaart brengen’

Het eerste grote Songfestivalfestijn dat Nederland te wachten stond, is ‘eraan’. Doordat de overheid maatregelen om het coronavirus in te dammen (geen evenementen met meer dan honderd bezoekers) tot en met 6 april verlengde, mag Eurovision in Concert op 4 april niet doorgaan.

Het gaat uiteraard om een van de talloze events die pas op de plaats moeten maken, maar Eurovision in Concert betekende de start van een van de twee grootste evenementen van het jaar: het Eurovisie Songfestival en de Grand Prix in Zandvoort. Over die laatste twee was tot en met gisteren nog geen duidelijkheid.

Bezoek uit heel Europa

Eurovision in Concert in de AFAS Live in Amsterdam geldt als de grote persdag met alle deelnemers, maar wordt afgesloten met een concert voor 5000 bezoekers uit heel Europa. Dat laatste is op dit moment volstrekt onmogelijk. Jaarlijks treden meer dan dertig Songfestivaldeelnemers op en ook oud-winnaars en voormalig Nederlandse inzendingen staan – inmiddels stonden - op het programma.

„Het spreekt voor zich dat de gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers en deelnemende delegaties prioriteit heeft”, meldt de organisatie. „Op dit moment brengen we de opties rond Eurovision in Concert in kaart. Dit kan enkele dagen duren. Als er meer informatie is melden wij dat. Voor mensen die een kaartje hebben gekocht geldt dat op korte termijn.”

Organisatoren: vrije tijd

In reacties op de streep door de Songfestivalaftrap klinkt teleurstelling en tegelijkertijd begrip door. „Erg jammer, maar het kan niet anders”, reageert Cornald Maas, die het concert zou presenteren met Edsilia Rombley. „Vooral ook erg voor het team dat dit elk jaar in vrije tijd, naast hun drukke banen, geweldig organiseert.” Want zo is het: hoe groot het evenement ook is, vrijwillige Songfestivalfans trekken aan de touwtjes.

Persdrukte rond Duncan Laurence tijdens Eurovision in Concert vorig jaar. | Foto: ANP / Remko de Waal

De ‘echte’ baas van Songfestival in Rotterdam, Sietse Bakker, heeft ook met de organisatie te doen. „Eurovision in Concert is een evenement voor de fans, door de fans, dat gemaakt wordt door een team van zeer toegewijde organisatoren. Veel sterkte de komende tijd!", meldt Bakker op social media.

Ook afgelast

Evenementen waarvoor begin april onder meer ook het doek viel: Lente-Fair (vier dagen in Rotterdam Ahoy), hardstyle-festival QAPITAL (Ziggo Dome), Pentatonix en de Ramadan Conference (AFAS Live) en Oleta Adams (Tivoli Utrecht). Uiteraard blijven theaters een week langer dicht, gingen horeca en bioscopen op slot en wordt er in ieder geval tot en met 6 april geen enkele sportwedstrijd afgewerkt.