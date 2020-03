Deze acteur zou Courtney Cox als Ross casten

Het is één van de meest iconische en nog steeds veelbekeken sitcoms. We hebben het natuurlijk over Friends. Hoe zou die zijn als 'ie nu gemaakt zou worden?

Actrice Courtney Cox, die Monica Geller speelt in de serie, heeft daar wel wat ideeën over. Nou ja, over wie Ross en Joey zouden moeten spelen als ze de casting nu mocht doen. Ze vertelt het aan acteur Kevin Nealon in zijn webserie Hiking with Kevin.

Wandelend interview

In de serie gaat de acteur wandelen met zijn gasten. Afgelopen week was de inmiddels 55-jarige Friends-actrice te gast. Tijdens het stevige doorstappen, vraagt Kevin aan Courtney wie zij zo casten als ze nu de casting van de serie zou mogen doen.

„Is er iemand die je zo direct kunt bedenken?", vraagt hij. Voor Joey weet ze het na even nadenken wel. „Timothée Chalamet zou Joey kunnen zijn", antwoordt ze. Kevin is het eens: „Ja! Hoe perfect zou hij zijn? Hij lijkt een beetje op Joey." Daar is Cox het op haar beurt mee eens. De 24-jarige Frans-Amerikaanse Chalamet speelde onder andere in de film Call Me By Your Name.

Jonah Hill als Ross

In de originele serie wordt Joey gespeeld door Matt LeBlanc. Heel even had hij zijn eigen serie Joey, een spin-off op basis van zijn personage in Friends.

Ook krijgt Courtney de vraag wie haar televisiebroer Ross zou moeten spelen. Ross wordt in de serie gespeeld door David Schwimmer. „Jonah Hill?", suggereert Kevin. Daar kan Cox zich wel in vinden.

Nieuws over de reünie

Natuurlijk gaat het ook even over de aankomende reünie van Friends. Er is een speciale aflevering van de serie in de maak, deze zal worden uitgezonden via HBO Max. „We komen binnenkort allemaal voor het eerst bij elkaar in één ruimte om te praten over de serie. Ik heb er zoveel zin in", zegt ze. „We gaan een onwijs leuke tijd hebben."