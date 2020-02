Yes, de Pussycat Dolls hebben eindelijk nieuwe muziek!

Wie in de zero's op de middelbare school zat, zal de Pussycat Dolls niet hebben gemist. De meidengroep werd groot met onder andere het nummer Don't Cha. Na meer dan tien jaar radiostilte zijn ze eindelijk weer terug!

Een heel decennium moesten we het zonder muziek van de Amerikaanse vrouwengroep doen, waarvan Nicole Scherzinger bij uitstek de bekendste is. In 2005 braken de vrouwen door met hits als Don't Cha met Busta Rhymes, Beep met will.i.am en Wait A Minute met producer Timbaland. In 2008 kwam het tweede album waarop onder andere Snoop Dogg en Missy Elliot te horen zijn uit. Sindsdien is er geen nieuwe muziek verschenen.

Voorproefje

Vandaag verscheen het nummer React op Spotify en nu is op YouTube ook éindelijk de clip in première. Natuurlijk zien we de niet onaantrekkelijke dames hun danskunsten weer uitvoeren. Dinsdag verscheen er al een voorproefje van de nieuwe muziek en clip op sociale media en nu kunnen we éindelijk de hele video zien.

Comeback al verwacht

Een comeback zat er wel aan te komen. Vorig jaar december traden Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta en Kimberly Wyatt op tijdens de finale van de Britse tv-show X-Factor, nadat leadzangeres Nicole eerder al een comeback-tour had aangekondigd.

De Pussycat Dolls begon als burlesque-dansgroep in 1995. In 2003 kwamen onder anderen zangeressen Nicole Scherzinger, Kaya Jones en Melody Thornton bij de groep, waarna zij in 2005 de hit Don't Cha scoorden.

Dansgroep naar girl group

Choreografe Robin Antin is het brein achter de sterke groep. Zij richtte de dansgroep in 1995 op, waarna de vrouwen met heel wat grote artiesten mee dansten. Veel danseressen hebben deel uitgemaakt van de groep voor deze de muziek inging. Onder andere Carmen Electra danste met de toen nog burleske groep. In 2003 besloot Antin drie zangeressen aan de groep toe te voegen zodat de danseressen de muziekindustrie konden veroveren. Met Nicole Scherzinger, Melody Thornton en Kaya Jones lukte dat tussen 2005 en 2009 aardig.

In de jaren daaropvolgend is nog heel wat gewisseld in de bezetting, onder andere door middel van een talentenjacht werd gezocht naar the next pussycat doll. Scherzinger bleef de leadzangeres van de groep. De vrouwen die we in de nieuwste clip van de Dolls vinden, zijn Carmit Bachar, Ashley Roberts, Nicole Scherzinger, Jessica Sutta en Kimberly Wyatt.